Kritik temas: Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 17'nci Zirvesi için bulunduğu Azerbaycan'ın Hankendi kentindeki ikili temasları kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüştü.

Görüşmede Türkiye ve İran ikili ilişkileri ile bölgesel meseleler ele alındı.

GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULDU?

Erdoğan görüşmede, İran ile İsrail arasındaki fiili ateşkesin kalıcı sükunete dönüştürülmesinin önem arz ettiğini, meselelerin müzakereler yoluyla çözülmesi gerektiğini, Türkiye'nin kolaylaştırıcılık dahil üzerine düşeni samimiyetle yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Türkiye ile İran'ın terörle mücadele alanında iş birliğini güçlendirmesi gerektiğini, ticaret başta olmak üzere ikili ilişkileri her alanda ilerletmenin iki ülkeye de yarar sağlayacağını belirtti.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.