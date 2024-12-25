Kubilay Anıtı sergisi İzmir’de açıldı

Yayınlanma: 25.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.12.2024 - 04:00

Cumhuriyet gazetesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen “Kubilay Anıtı Sergisi”, Cumhuriyet gazetesinin 100. yılına özel olarak, Kubilay ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm Cumhuriyet Devrimi şehitlerinin anısına Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) yapıldı. Etkinlikte konuşan Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri Işık Kansu, misafirlere, serginin Cumhuriyet gazetesinin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla hazırlandığını ve başta Kubilay ve arkadaşları olmak üzere tüm Cumhuriyet Devrimi şehitlerinin anısına ithaf edildiğini vurgulayarak sergiyi gezdirdi.

Kansu, Cumhuriyet gazetesinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün isteği üzerine, Cumhuriyet ilkelerini savunmak amacıyla Yunus Nadi tarafından 7 Mayıs 1924’te yayın hayatına başladığını hatırlattı. Ayrıca, Kubilay ve arkadaşlarının 1930’da gerici bir ayaklanma sonucu katledilmelerinin ardından, Cumhuriyet gazetesinin öncülüğünde, Menemen’de bir anıt yapılması için başlatılan kampanyayı anlattı.