'Küçük ortak' Destici'den dikkat çeken açıklama: 'Tecavüzcülere idam cezasını getireceğiz'

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "13 yaşındaki bir çocuğun onlarca kişi tarafından istismar edildiğine" ilişkin haberleri hatırlatarak, "Bu hangi dine sığar, hangi insanlığa sığar, hangi vicdana sığar? Anayasayı değiştireceğiz, idamı getireceğiz, Bunu böyle yapmadığınız zaman bu hadiseler devam eder" dedi.

Destici, partisinin Altınpark Kongre Merkezi'ndeki 14’üncü Ankara Olağan İl Kongresi’ne katıldı. Salona Mamak Belediyesi’nin Mehter Takımı ile katılan Destici, mehter marşlarına eşlik etti.

Kuran okunmasıyla başlayan kongrede Destici gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Anneler Günü'nü kutlayan Destici, "Filistin'de, Gazze'de, Doğu Türkistan'da yüz binlerce, milyonlarca insan öldürüldü. Kimin yüreği yandı? Anaların yüreği yandı. Ve hala yanmaya devam ediyor. Köpekler çocukları parçalıyor, yine anaların yüreği yanıyor. Gencecik kızlarımız kaçırılıp tecavüze uğrayıp öldürülüyor yine anaların yüreği yanıyor. Yani her yerde, her alanda maalesef annelerimiz ağlamaya, göz yaşı dökmeye devam ediyor. Onun için biz BBP olarak diyoruz ki artık annelerimiz ağlamasın. Birilerinin dediği gibi teröristlerin, terör örgütlerinin istediklerini vererek değil, terör örgütünün kökünü kazıyıp, başını ezip yok ederek annelerimizi güldüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"İDAMI GETİRECEĞİZ"

Taciz ve tecavüzcüler için idamı getireceklerini söyleyen Destici, şunları kaydetti:

"Biz sokaklarda başıboş sahipsiz dolaşan köpekleri toplayıp belediyelerin ya da valiliklerin ya da devlet kurumlarının varsa imkanları, barınaklarına elbette alalım. Ama bu imkan yoksa çocuklarımız ölmesin diye, kadınlarımız ölmesin diye, insanımız ölmesin diye gerektiğinde elbette saldırgan sahipsiz köpekleri de uyutacağız. Bu çocuk tecavüzcüleri işte daha dün 13 yaşında bir çocuğu onlarca kişi istismar ediyor. 13 yaşında bir kız çocuğundan bahsediyoruz. Yani bu hangi dine sığar, hangi insanlığa sığar, hangi vicdana sığar? 30 kişi mi bu ahlaksızlığı, bu caniliği yapmış? Anayasayı değiştireceğiz, idamı getireceğiz, 30'unu birden ibret olsun diye asacağız. Bunu böyle yapmadığınız zaman bu hadiseler devam eder. Eksilmez. Nitekim görüyoruz. Eksilmiyor."

"MÜSLÜMAN TÜRK MİLLETİNİN EVLATLARIYIZ"

Sokak hayvanlarına yönelik çıkan kanuna CHP belediyelerinin itiraz ettiğini belirten Destici, "Başıboş sokak köpeği saldırılarından ve bu sorundan bahsettik. Aslında kanun çıktı. Ama hala köpekler başıboş şekilde gezmeye devam ediyor. En son birkaç gün önce İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi Bey Köpeklerin yüzde 80'inin toplandığını açıkladı. Bu çok sevindirici bir haber. Yüreklerimize su serpti. Geriye kalan yüzde 20 de en kısa sürede toplanmalıdır. Buna CHP'li belediyeler muhalefet ettiler. Köpekleri toplamayacaklarını söylediler. Köpek sevgisinden bahsettiler. Sen bizimle o konuda yarışamazsın ki. Biz yaratılanı severiz, yaradandan ötürü diyen Müslüman Türk milletinin evlatlarıyız. Biz de yaratılanı seviyoruz. Ama ortada bir saldırı, bu saldırganlığın sonucunda küçücük çocuklar, kadınlar, yaşlı kadınlar hayatını kaybediyorsa elbette ki burada tercihimiz insandır. Çünkü biz aynı zamanda insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışının da bizatihi kendisi ve temsilcileriyiz" diye konuştu.

"KAVMİYETÇİ DEĞİLİZ, IRKÇI DEĞİLİZ"

Aile birliğine yönelik saldırılar yapıldığını kaydeden Destici, evlilik hayatı yerine evlilik dışı hayatın teşvik edildiğini söyledi.

"LGBT gibi sapkın düşüncelerin zuhur ettiğini" ifade eden Destici, şunları kaydetti:

"Bunlar aleni gösteriler düzenleyerek ya da toplumun her kesiminde yine buna da baktığımız zaman kim öncülük etmektedir? PKK'nın partisi DEM öncülük etmektedir. DHKP/C'nin partisi TİP öncülük etmektedir. CHP de onlarla beraber yürümektedir. Yani PKK ve onun uzantıları sadece askerimize, polisimize saldırmıyor. Devletimizin varlığına, ülkemizin bütünlüğüne, milletimizin kardeşliğine kastetmiyor. Aynı zamanda aile yapımıza, inancımıza, kültürümüze, milli kimliğimize, değerlerimize ve evlilik hayatımıza da saldırıyor. Bunu çok açık görüyoruz. Onun için bunlarla bizim yol yürümemiz, iç cepheyi güçlendirmemiz asla ve kata mümkün değil. Biz iç cepheyi kimle güçlendiririz?

Elbette ki Kürt, Türkmen, Arap, Çerkez, Boşnak. Bu büyük Türk milletinin her bir ferdiyle iç cephemizi biz güçlendiririz. Çünkü biz kardeşiz. Biz Allah'ın emriyle birbirimize bağlanmışız. Cenabıhak Kur'an'da, 'Muhakkak ki Müslümanlar kardeştir. Bunun üstünde bizim için bir emir yoktur. Onun için biz asla kavmiyetçi değiliz, ırkçı değiliz. Ama devletimizi de milletimizin birliğini de ülkemizi de sonuna kadar iç dış bütün saldırılara karşı koruduk ve korumaya devam edeceğiz. Onun için bunlar tek cepheden saldırmıyor. Bunlar her cepheden saldırıyorlar. Bizim inancımızdan değerlerimizden koparmaya çalışıyorlar. Onun için bunların saldırıları karşısında inançlarımıza daha çok sarılacağız. Değerlerimize daha çok sarılacağız. Birbirimize daha çok kucaklaşacağız."

"TÜRK BAYRAĞINA SALDIRAN BU VATANIN EVLADI DEĞİLDİR"

ODTÜ'de yaşanan olaylara da değinen Destici, "Yaz şenlikleri yapılıyor. O konser sırasında bir duyarlı, milliyetçi gencimiz, öğrencimiz, milletin sembolü, bu devletin sembolü, rengini şehitlerimizin kanından almış 'Türk bayrağını açamazsınız' diye o gruba saldırıyorlar hainler. Saldırıyorlar. Yani bu kadar da pervasızlar. Bunlara asla müsamaha gösterilmemelidir. Kim ki Türk bayrağına saldırıyorsa o ne Türk'tür ne Kürt'tür ne Arap'tır ne Arnavut'tur ne Boşnak'tır ne Müslüman'dır ne de bu vatanın evladıdır Sen bu Türk bayrağının altında yaşamak istemiyorsan defol git, hangi bayrağının altında yaşamak istiyorsan orada yap" diye konuştu.

Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Destici, şu açıklamayı yaptı:

"Bütün teröristlere genel bir aftan bahsediyorlar. Şimdi bebek katili, İmralı canisinin bir statüsünün olmasından bahsediyorlar. Açıkça hani ne diyoruz? Ya da ne dendiği sürecin başında 'pazarlık yok, müzakere yok, şart yok'. Ama şimdi ne diyorlar? Başmüzakere diyorlar. Müzakere yoksa baş müzakereci niye var? Demek ki bir müzakere var. Buradan bunu anlıyoruz. İlkesel olarak dün nerede duruyorsak bugün de orada duruyoruz. Ben devletime güveniyorum ama ben bunlara güvenmiyorum.

Çünkü bunlar emperyalistlerin maşası. Onun için ne diyorlar? Silah bırakmadan yasa çıksın diyorlar. Yarın sen o yasayı çıkarırsın. Hayır bu yasada çıksın derler. Bunu çıkarırsın gene Afgansın derler. Onu onu çıkarırsın Öcalan'ın statüsü açıklansın derler. O yasayı çıkartırsın. Ondan sonra başka bir şey söyler. Bu iş nereye kadar gider? Bu iş inanın bölünmeye kadar gider. Onun için yol yakınken dönmekte fayda var. Hainle iş birliği olmaz. Teröristle iç cephe güçlendirilmez. Dış cephe vatanseverlerle güçlendirilir."