'Küçük ortak' Mustafa Destici 'çözümü' böyle buldu: 'Evlenmemiş adamı devlet memuru yapmayacaksın'

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Mardin’deki toplantısında ilginç açıklamalar yaptı.

Memur alımlarıyla ilgili tartışma yaratacak bir öneride bulunan Destici, işe alımlarda evlilere öncelik verilmesi gerektiğini belirterek “İki kişi bir yere iş için başvuru mu yaptı? Evli olanı tercih edeceksin" dedi.

"RADİKAL BİR ŞEY SÖYLEYECEĞİM"

Ardından “Radikal bir şey söyleyeceğim” şeklinde söze başlayan Destici, “25 yaşına gelmiş, hadi 27 olsun... Evlenmemiş adamı devlet memuru ya da kamu işçisi yapmayacaksın. Böyle cesur karar alabiliyor musun? Karar böyle olur” ifadelerini kullandı.

Bu konuda somut adımlar atılması gerektiğini savunan Destici, “Ben şahsen, bana milletim yetki versin bu kararları alırım. Çünkü bizim bu milleti yaşatmamız lazım. Nüfus bir milletin en büyük zenginliğidir” diye konuştu.