Küçükosmanoğlu: ‘Sağlık Bakanlığı denetim görevini yerine getirememiştir’

Küçükosmanoğlu: “Sağlık piyasanın dinamiklerine terk edilmemeli, SGK özel hastanelerden hizmet satın almaktan vazgeçmelidir.”

Küçükosmanoğlu: ‘Sağlık Bakanlığı denetim görevini yerine getirememiştir’
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Şevval Aydoğan
Yayınlanma: 23.10.2024 - 04:00

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ve İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu, dün “yenidoğan çetesi”ne ilişkin basın toplantısı düzenledi. TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, “Sağlık politikasındaki hatalı ve yanlış yönlerinin bir sonucuyla karşı karşıyayız. Sağlık sistemi ne yazık ki tamamen çökmüş durumda” dedi. İTO Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu ise “Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı görevini yerine getirememiştir. Sağlık piyasanın dinamiklerine terk edilmemeli, SGK özel hastanelerden hizmet satın almaktan vazgeçmelidir” vurgusu yaptı.


Etiketler: #Yenidoğan çetesi #Sağlık Bakanlığı #İstanbul Tabip Odası #Türk Tabipleri Birliği
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