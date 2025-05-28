Kulis: Erdoğan’ın yeni anayasa ekibi belli oldu

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, yeni anayasa çalışmaları kapsamında görevlendirdiği 10 kişilik ekipte yer alacak isimlerin belirlendiği öne sürüldü. Sabah gazetesinde yer alan kulis bilgilerine göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık edeceği komisyonda AKP’nin üst düzey yöneticileri ve hukukçular bulunuyor.

ERDOĞAN: "82 ANAYASASI DARBE DÖNEMİNİN TORTULARINI TAŞIYOR"

AKP’nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı, 27 Mayıs'ta Ankara'da düzenlendi. Toplantıda konuşan Erdoğan, yeni anayasa sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan, “82 Anayasası, darbe döneminin tortularını taşıyor. Dün itibarıyla 10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim, şimdi bu hukukçu arkadaşlarımız çalışmaya başlayacaklar. Bu çalışmayla birlikte de inşallah yeni anayasa hazırlık çalışmalarını yürüteceğiz” ifadelerini kullandı.

GÖREVLENDİRİLEN İSİMLER KİMLER?

Kulislere göre, yeni anayasa çalışmaları için görevlendirilen ekip şu isimlerden oluşuyor: