Kulisler hareketlendi... Devlet Bahçeli'nin 'yeni çıkışı' için tarih verildi: 'Alevi açılımı' iddiası

İktidarın “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırdığı süreci başlatarak dikkat çeken bir çıkış yapan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 29 Ekim'de 'Alevi açılımı' çıkışı yapacağı kulislerde dillendirilmeye başladı.

Bahçeli'nin Hacı Bektaş’ta yaptırdığı külliyenin inşaatının tamamlanmasının ardından açılışın 29 Ekim’de yapılması ve Bahçeli’nin burada önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

GÖZLER 29 EKİM’E ÇEVRİLDİ

Bahçeli’nin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a yaptığı tarihin ardından “Terörsüz Türkiye” sürecinde kritik bir eşik atlanırken, Bahçeli’nin bu kez ‘Alevi açılımı’ için adım atacağı bildirildi.

Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre, Bahçeli’nin 29 Elim Cumhuriyet Bayramı’nda tarihi bir çıkışa daha imza atabileceği iddia edildi.

20 SAYFALIK RAPOR

Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu Üyesi ve Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Kurucu Başkanı Dr. Ali Arif Özzeybek ile gazeteci Mehmet Çek tarafından 20 sayfalık bir rapor hazırlandığı bildirilirken, “Milli Birlik ve Beraberlik Çalışması" adı verilen raporda, Alevi-Bektaşi toplumunun sorunlarının çözümü için şu önerilerde bulunuluyor:

• Kamuda Ayrımcılıkla Mücadele: Kamu kurumlarında ayrımcılığın önlenmesi.

• Eğitim: Müfredata Alevi inanç ve geleneklerine saygılı içerik eklenmesi.

• İbadethane Statüsü: Cemevlerinin ibadethane/inanç merkezi sayılması.

• Kurumsal Yapı: “Alevi-Bektaşi İnanç Başkanlığı” adıyla Cumhurbaşkanlığı’na bağlı özerk bir başkanlık kurulması.

• Alevi-Bektaşi İnanç Başkanlığı: 7 üyeli, özerk bütçeli, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı.

• İbadethane Statüsü: 3194 sayılı İmar Kanunu’na “cemevi” eklenmesi.

• Personel Ataması: 2.105 cemevi önderi/görevlisinin rıza esaslı atanması.

• Mülkiyet ve Enerji: Hazine taşınmazlarının tahsisi, elektrik giderlerinin sınır/kWh modeliyle karşılanması.

• Mevzuat Eşitlemesi: LPG, Elektrik, Kadastro, Orman, Köy Kanunu, Diyanet Kanunu’na cemevlerinin eklenmesi.

• Ayrımcılıkla Mücadele Yasası: Nefret suçlarında caydırıcı yaptırımlar.

• Eğitim: Müfredatta Alevilik-Bektaşilik, ilahiyatlarda zorunlu ders, kamu görevlilerine hizmet içi eğitim.

• Toplumsal Hafıza: Aşure Günü’nün resmî tatil ilan edilmesi, Madımak Oteli’nin İnsan Hakları Müzesi’ne dönüştürülmesi.

