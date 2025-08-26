Kulisleri hareketlendiren 'tahliye' iddiası: 'CHP’li dört başkan serbest kalabilir'

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı, kişisel YouTube kanalındaki “YORUMLAYAMIYOR” programında İBB soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Altaylı, eski AKP milletvekili Şamil Tayyar’ın “1 Eylül–3 Ekim’de iddianameler hazırlanır, yargılamalar Ekim ayında başlar” sözlerini yorumladı. Altaylı, Tayyar’ın öngörüsünü “iyimser” bulduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İDDİANAMELER KALIN VE KAPSAMLI OLACAK”

“Eylül’de verilse bile bunlar kalın, kapsamlı iddianameler olacak. İddianameler bir mahkemeye düşecek, mahkeme heyeti okuyacak. Kabul ederse yargılama tarihi belirlenecek. Bu süreç bir ay da sürebilir, beş ay da.”

İLK SERBEST BIRAKILMASI BEKLENEN İSİMLER

Altaylı, yargılamaların başlamasının ardından bazı CHP’li başkanların serbest kalabileceğini ifade etti.

“İlk serbest kalması beklenenler Ahmet Özer, Emrah Şahan, Buğra Gökce ve Zeydan Karalar olabilir. Çünkü bu kişilere yönelik iddialar çok ama çok zayıf. Ben bu listeye İnan Güney’i de eklerim.”