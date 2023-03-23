Kulisleri sallayacak 'İBB Başkanı' iddiası: AKP'nin aday listesi ortaya çıktı

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 13:54

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 13:54

Tv100 yazarı Erdoğan Aktaş, " AK Parti'de hangi bakan, hangi ilden aday olacak?" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Samsun'dan milletvekili adayı olacağını iddia etti.

Aktaş, gelecek yılki yerel seçimlerde de AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının kim olacağını açıkladı.

Aktaş'ın yazısında aktardığı kulis bilgileri şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında, “Fuat Bey’i Ankara'dan bir bölgeye aday yapıyoruz. Bu adaylıkları belirlerken, örneğin Fuat Bey nereli? Yozgatlı. Ankara'da Yozgat nüfusu nerede yoğun? Diyelim ki ikinci bölgede. Fuat Bey'i de orada görevlendireceğiz. Fuat Bey siyasete bizimle birlikte teknokrat, bürokrat olarak girdi, şimdi siyasi formayı da giyerek koşturacak. Büyükşehirler bakan arkadaşlarım için en uygun yerlerdir. Onları büyükşehirlerden belirledik, çalışmalarımızı sürdürüyoruz” deyince, ben de diğer bakanların hangi büyükşehirlerden aday gösterileceğini merak ettim ve öğrendiklerimi de sizlere aktarıyorum.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul 1. Bölge, 1. sıradan aday. Bakan Kurum’un, biraz da simgesel değeri de olan İstanbul 1. Bölge’den liste başı yazılması kendisine verilen önemi de gösteriyor. Ayrıca Murat Kurum’un, bir yıl sonra yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olmasına da şimdiden kesin gözüyle bakılıyor.

MUSTAFA VARANK, TRABZON'DAN ADAY OLACAK

İstanbul 2. Bölge 1. sırada ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na yer verilecek.

İstanbul 3. Bölge’nin liste başı ise başka bir bakana, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a ayrılmış durumda.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Ankara’dan aday gösterileceği 14 Mayıs’ta, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Trabzon’dan liste başı yer alacak.

Kuruluşundan bu yana AK Parti’nin çok kritik noktalarında görev almış en önemli isimlerinden Binali Yıldırım, Diyarbakır’dan seçmenin karşısına çıkacak.

Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu ise yine memleketi Antalya’dan listede yer alacak.

2017 yılından bu yana Sağlık Bakanı olarak görev yapan Fahrettin Koca Adıyaman’dan,

SÜLEYMAN SOYLU, SAMSUN'DAN ADAY OLUYOR

2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanı olarak kabinede yer alan Mehmet Nuri Ersoy Malatya’dan seçmenin karşısına çıkarak ilk kez milletvekili adayı olacaklar.

Ve en çok konuşulan isim İçişleri Bakanı Süleyman Soylu… Ankara kulislerinde Bakan Soylu’nun, bu seçimde aday olmak istemediğini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “affını istediği” konuşuluyordu. Ancak Erdoğan, Soylu’nun bu talebini reddetmiş ve daha önceden Trabzon ve İstanbul’dan milletvekili seçilen Soylu’yu 14 Mayıs için Samsun’dan milletvekili adayı olarak listeye yazmış.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin durumu ise tam netleşmemiş. Daha önceden meclise Şanlıurfa milletvekili olarak giren Nebati’nin adı yine doğum yeri Şanlıurfa için geçmesine rağmen bu konuda net bir karar verilememiş. Bakan Nebati’nin başka bir şehirden de listeye yazılabileceği söyleniyor.



