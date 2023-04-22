Kuran ile meydan meydan gezen Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu mezhep istismarı yapmakla suçladı

Yayınlanma: 22.04.2023 - 22:04

Güncelleme: 22.04.2023 - 22:04

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında yayınladığı ‘Alevi’ başlıklı videosu üzerinden hedef aldı.

MEZHEP İSTİSMARI İLE SUÇLADI

Kahramanmaraş’ta yurttaşlara seslenen Erdoğan, “Durduk yere etnik köken, mezhep tartışması açıyorlar. Durduk yere yalan ve iftira kampanyası başlatıyorlar. Halbuki Bu ülkede kimseye kökenini de mezhebini de sormaz. Bugüne kadar Erdoğan’ın ağzından böyle bir şey duydunuz mu? Ana muhalefetin başındaki zat hangi mezhepten olursa olsun bizi hiç düşündürmez saygı duyarız. Ama bunu kalkıp istismar vasıtası yapmak, bir mutfak pozisyonu içerisinde bunu anlatmanın ne anlamı var?

"SECCADE NEDİR BİLMEYEN..."

Seccade nedir, secde nedir bilmeyenlerin, ağızlarından çıkanlardan bihaber olanların, seçim öncesi havayı bozmak için başlattıkları bu istismar siyaseti ülkemizde zemin tutmaz. Sen seccadeye ayakkabınla basabilirsin. Kıblesi Kabe olmayanın, seccadesi de bu şekilde olur. Bize de bir seccade hediye ettiler. İnşallah bu seccadeyi 15 Mayıs’ta şükür secdesinde kullanacağız”