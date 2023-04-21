AKP'li akademisyen Furkan Bölükbaşı, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı: 'Doğalgaz alevi'
AKP'nin sosyal medyada önde gelen 'trol'lerinden biri olarak sık sık kışkırtıcı ve muhalefeti hedef gösteren paylaşımlar yapmasıyla bilinen Furkan Bölükbaşı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' başlıklı videosunun ardından Alevileri hedef aldı.
Sosyal medyada AKP'nin trollerinden biri olarak tanınan Furkan Bölükbaşı isimli akademisyen, Alevileri hedef aldı.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' başlıklı videosu üzerinden paylaşımlar yapan Bölükbaşı, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğalgaz açıklaması üzerine Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını montajlayarak "Doğalgaz alevi" dedi.
Bölükbaşı, sosyal medyadaki tepkilerin ardından paylaşımı kaldırdı. Bölükbaşı, daha sonra Alevi katliamlarıyla anılan Osmanlı padişahlarından Yavuz Sultan Selim'in görselini paylaştı.
Bölükbaşı, "Yavuz Sultan Selim'i anladığımız saatlerdeyiz. Biz sana haksızlık yapmışız. Sen tepeden tırnağa haklıymışsın" ifadelerini kullandı.
FETÖ BAĞLANTISI
Öte yandan Bölükbaşı’nın, FETÖ lideri Fethullah Gülen’in "Genç Siviller" oluşumunda yer alarak dönemin kumpaslarına destek verdiği ortaya çıkmıştı.
Bölükbaşı’nın 2010’da Türkan Saylan’ın hayatını konu alan diziye karşı gerçekleştirilen basın açıklamasını okuyan isim olduğu belirtilmişti.
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