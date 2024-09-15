Kuran kursu açılışında skandal görüntüler... Ali Erbaş, Kelime-i Şehadet’i yanlış okudu

Yayınlanma: 15.09.2024 - 08:44

Güncelleme: 15.09.2024 - 12:29

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yalova’daki Hz. Ali Camii ve Vasfiye Turna Hafızlık Yatılı Kuran Kursu’nun açılışında Kelime-i Şehadet’i eksik okudu.

Sosyal medyada tepki çeken bu hata ile Erbaş’ın, Arapça ve Fransızca bilgisiyle ilgili tartışmalar da yeniden gündem oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde, Kelime-i Şehadet’in doğru telaffuzu şu şekilde belirtiliyor:

“Eşhedü en lâ ilâhe illâllâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Resûlüh.”

Ancak Ali Erbaş, açılış sırasında Kelime-i Şehadet’i “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden resûlüh” şeklinde okudu.