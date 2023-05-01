Kuran Kursu’nda propaganda

Yayınlanma: 01.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 01.05.2023 - 04:00

Samsun’un Havza ilçesine bağlı Esenbey Mahallesi’nde bulunan Havza Müftülüğü Esenbey Mahallesi Kuran Kursu binasının kapısında ve camlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Samsun 7. sıra milletvekili adayı İbrahim Yüksel’in seçim posterleri yer alıyor.

Yüksel, 8. Sıra Milletvekili Adayı Hami Korkmazlı ile birlikte mahalle muhtarı ve yurttaşlarla görüştü. Havza Müftülüğü Esenbey Mahallesi Kuran Kursu binasında yapılan görüşmelerin ardından çekilen fotoğraf ile yapılan sosyal medya paylaşımında kuran kursu binasının siyasi amaçla kullanıldığı görüldü.