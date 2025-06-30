'Kurultay davası' ertelendi... CHP'den ilk açıklama: 'Şizofrenik bir dilekçeyle dava açılıyor, hemen reddedilmeliydi!'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan dava 8 Eylül'e ertelendi.

Mahkeme, görevsizlik kararına itiraz sürecinin kesinleşmesinin beklenmesine karar verdi.

8 EYLÜL'E ERTELENDİ: CHP'NİN KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNDEN 1 GÜN ÖNCE...

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali ve yetkili kurulların görevden uzaklaştırılması talebiyle açılan davanın duruşması, bugün Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, davayı kurultay davasına ilişkin açılan davada verilen görevsizlik kararının kesinleşmesinin beklenmesine hükmederek 8 Eylül'e erteledi.

Tarih, CHP'nin kuruluş yıl dönümünden 1 gün önce olma özelliğini taşıyor.

İLK TEPKİ BAŞARIR'DAN: 'ŞİZOFRENİK BİR DİLEKÇE İLE...'

CHP’den 8 Eylül’e ertelenen kurultay davasıyla ilgili ilk tepki CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’dan geldi.





Başarır, CHP Genel Merkezi önünde açıklama yaptı. “Şizofrenik bir dava dilekçesiyle dava açılıyor, Türkiye bununla meşgul oluyor. Bu davanın usulde esasta hiçbir karşılığı yok!” diyen Başarır, Böyle bir davanın bir an için kabule dildiğini düşünürsek Türkiye'de seçim güvenliği diye bir olgu olmaz! 8 Eylül’de bu davanın lehimize çıkacağından eminiz. 2 kere 2 dört ne ise, bu davanın sonucu da odur” dedi.

Başarır, şu ifadeleri kullandı:

"Bu dava hemen reddedilmeliydi. Bu dava Türkiye'nin gündemine gelmemeliydi. Hukuku adaleti bu kadar örselemeye hiç kimsenin hakkı yok. Adalet yargı insanlara güveni teminat olarak verir ama bizim ülkemizde yargı kararları tedirginlik yaratıyor. 86 milyon niye bu saçma sapan davayla ilgilensin! Biz buradayız, partimiz emin ellerde. Biz partimizi hiçbir şekilde teslim etmeyiz. Eğer bir büyüğümüz genel başkan olmak istiyorsa seçimler başlar oradan başlar, Sayın özgür Özel gibi delegenin karşısına çıkar, başarılı olursa kazanır. Bunun dışında AKP’nin bir anlamda yarattığı gündem ve yargı kararlarıyla bu koltukta oturabilecek hiç kimse bu partide yok!"