'Kurultay davası' ertelendi... CHP'nin avukatı Çağlar Çağlayan'dan ilk açıklama: 'Davanın siyaset gündeminde yeri kalmadı!'

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı'nın iptali ve yetkili kurulların görevden uzaklaştırılması talebiyle açılan davanın duruşması, bugün Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.

Mahkeme, davayı kurultay davasına ilişkin açılan davada verilen görevsizlik kararının kesinleşmesinin beklenmesine hükmederek 8 Eylül'e erteledi.

Duruşma sonrası yaptığı açıklamada "Yargılamanın uzamasının hiçbir faydası yok. Seçim yapılırsa irade ortaya çıkarsa mahkemenin ne dediğinin önemi kalmaz" diyen CHP'nin avukatı Çağlar Çağlayan, "Mahkemenin partiyi kimin yöneteceğine dair bir şey demesi mümkün değildir. Siyaset gündeminde de bir değeri kalmamıştır" ifadelerini kullandı.

"EYLÜLDE DE REDDEDİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

CHP'nin avukatı Çağlayan, duruşma ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yargılamanın uzamasının hiçbir faydası yok. Seçim yapılırsa irade ortaya çıkarsa mahkemenin ne dediğinin önemi kalmaz. Mahkemenin partiyi kimin yöneteceğine dair bir şey demesi mümkün değildir. Bu duruşmanın eylülde de reddedileceğini düşünüyoruz. Siyaset gündeminde de bir değeri kalmamıştır."