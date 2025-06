Kurultay davası öncesi Büyükçekmece mitingi! Özgür Özel ne mesaj verecek?

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan ‘Millet İradesine Sahip çıkıyor’ mitinglerinde yeni adres belediye başkanı tutuklu olan Büyükçekmece.

Mitingde Silivri'de tutuklu bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ve İmamoğlu'nun mesajı okunacak.

Özgür Özel'in 30 Haziran'da görülecek olan kurultay davası öncesi vereceği mesajlar merak ediliyor.

Söz konusu miting için yurttaşlar alanda toplanmaya devam ediyor.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün mesajı okundu.





Akgün, mesajında şu ifadeleri kullandı:





Sevgili Büyükçekmece ailem, kıymetli vatandaşlarım. Her birinizin yüreğine hitap etmek istiyorum. Sizleri Silivri'deki demir parmaklıklar ardından yüreğimdeki sınırsız sevgi ve bağlılıkla selamlıyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyor, 40 yılı aşkın bir sürede sürdürdüğüm bu onurlu hizmet yolculuğunda sizlerle aynı yolu yürümüş olmanın gururunu her an, her şartta taşıyorum.





Şundan emin olun. Kalbim her zamanki gibi aranızda, Büyükçekmece sokaklarında, çocukların gülüşünde, sahilin mavisinde, doğanın yeşilinde atıyor.





Cumhurbaşkanı adayımız, üç kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiş Ekrem İmamoğlu'nun hukuksuzca tutuklanmasının ardından Cumhuriyet Halk Partili belediyeler üzerinde başlatılan baskıcı uygulamalar sonucu bugün sizlere Silivri zindanından sesleniyorum.





40 yıldan beri ilk kez ailemden, Büyükçekmece ailemden ayrı kaldım. Kurban Bayramı'nda kucaklaşamadık. Ama bu karanlık günler geçecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emaneti Cumhuriyet! Onun çizdiği yolda ilerleyecek ve bu ülke er geç çağdaş medeniyet seviyesine ulaşacaktır. Bundan asla şüphem yok.





Bugün yaşadığımız bu hukuk, adalet ve insaf dışı uygulamalar, Türk demokrasi tarihinde kara bir leke olarak anılacaktır. 11 belediye başkanının, başkan yardımcımız Rızacan Özdemir, Ömer Kazancı ve diğer arkadaşlarımızın zindanlarda ne işi var? Sizler, sizler bizleri özgür iradenizle seçmediniz mi?





Bu uygulamaların ne ülkeye, ne millete, ne de yerle bir olmuş ekonomiye bir faydası var. Ekmek bulamayan vatandaşa, umutsuz gence ne katkısı var? Bu çağ dışı tutumlar memleketimizi her geçen gün daha da karanlığa sürüklüyor. Unutmayınız ki gecenin en zifiri vaktinin hükmü şafak sökene kadardır. Ve o şafak çok yakındır.





32 yıldır sizlerin büyük desteğiyle sosyal belediyecilik bilinciyle insanların yaşamaktan zevk aldığı, medeni, kültür sanatla iç içe, sporla, eğitimle gelişen bir Büyükçekmece yarattık. Bu şehri hep birlikte sizlerle, halkımızın, hatta çoğu zaman muhalefette olmamıza rağmen el birliğiyle kurduk. Belediyemizin bütçesini halkımızın katkısıyla şekillendirdik. Yatırım projelerimize sizlerle birlikte karar verdik. Şehrimizin 2050 vizyon planını halkımızla birlikte hazırladık. Örnek bir belediyecilik anlayışıyla şeffaflığı rehber edinerek çalıştık."