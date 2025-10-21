'Kurultay davası' yaklaşırken... Berhan Şimşek'ten dikkat çeken sözler

CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultay’ına yönelik açılan ve 'Kurultay Davası' olarak bilinen iptal davasının duruşması 24 Ekim tarihinde yapılacak.

Dava yaklaşırken, CHP’den ihraç edilen Berhan Şimşek CNN Türk yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Berhan Şimşek, "Ben Parti Meclisi üyesiyim. Mutlak Butlan olduğunda Kemal Bey ile beraber hareket edeceğiz. Kemal Bey haksızlığa uğramıştır. Buradaki sıkıntı şu papatya falı bakılıyor, olacak olmayacak şeklinde. 24'ünde de net karar verilmeli. CHP de enerjisini kaybetti" dedi.

CHP, İstanbul il yönetimine kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ile birlikte açıklama yapacak olan eski il başkanı Berhan Şimşek'i ihraç istemiyle disipline sevk etmiş ve Şimşek partiden ihraç edilmişti.