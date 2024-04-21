Kurultaya günler kala dikkat çeken kulis: İYİ Parti'de bazı isimler 27 Nisan'da 'mecburen' oy kullanacak

Yayınlanma: 21.04.2024 - 15:47

Güncelleme: 21.04.2024 - 15:47

31 Mart Mahalli İdari Seçimlerine müstakil giren ve umduğunu bulamayan İYİ Parti, ülke genelinde yüzde 3.77 oranında oy alarak hayal kırıklığı yaşadı.

Seçimden önce ardı ardına istifaların yaşandığı partide, seçim sonrası ekonomi politikalarından sorumlu Bilge Yılmaz ve eski milli sporcu İrem Yaman, partiden ayrılmıştı.

Bunun yanında İYİ Parti’nin kurucuları arasında yer alan eski İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, seçim sonrası X hesabından Akşener’i istifaya davet etmişti.

Akşener, 27 Nisan için seçimli "Olağanüstü Kurultay" kararı alırken aday olmayacağını açıklamıştı.

MECBUREN OY KULLANACAKLAR

Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu ve Tolga Akalın, 27 Nisan'da genel başkanlık için yarışacak isimler.

Gazete Duvar'da 'Duvar Arkası'nda aktarılanlara göre, bu üç isim de Akşener ile siyasete başlamış ya da Akşener olduğu için İYİ Parti’ye katılmış birçok isim açısından bir seçenek değil.

İYİ Parti Meclis grubunda birçok milletvekili, "üç adaya da mesafe koyup, tarafsız davranacağını sadece kurultayda mecburen oy kullanacağını" bildirmiş.

Seçimden hemen sonra, dar bir zaman diliminde yapılan kurultayın sağlıklı sonuç vermeyeceğini kaydeden birçok İYİ Partilinin, “Genel başkan aday olsaydı delege nezdinde sorun yaşamazdı. Ancak kamuoyu nezdinde bir güven kaybı yaşıyor. Sonuç olarak 'Başarısız olursam bırakırım' sözünün arkasında durdu. Ancak bunun bir geçiş süreci olacağını düşünüyoruz. Bir yıl sonra olağan kurultay var. Asıl yarış orada olur. Bu arada da daha sağlıklı tartışmalar yapıp, yaraları sarabiliriz” dediği kaydedildi.

CHP'YE SEÇİM TEPKİSİ

Haberde ayrıca seçimlere “Hür ve müstakil” girme kararını savunan bir kurmayın, seçim sonrası yaptığı değerlendirmede bu sonuçta CHP’nin de hatası olduğunu iler sürmüş.

O kurmayın, “CHP kurultayı sonrası yeni genel başkan Özgür Özel’in genel başkanımızla görüşmesi önemliydi. Bu ziyarette iş birliği için bir kapı açılabilirdi. Ancak Özel İYİ Parti GİK toplantısında alından 81 ilde seçimlere tek başına girme kararının gözden geçirilip geçirilemeyeceğini sorarken somut bir teklifte bulunmadı. Eğer CHP o gün bir teklifle gelseydi böyle olmazdı. Sonuçta bizden bir karar değişikliği beklediklerini söylüyorlar ama bu kararı değiştirdiğinizde ne elde edeceğinizi bilmek istersiniz. Bu şekilde irdelenecek bir teklif olmayınca karar da değişmedi" ifadelerini kullandığı belirtildi.