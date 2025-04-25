Kurultayın iptalini isteyen delegeler yeniden harekete geçti

Yayınlanma: 25.04.2025 - 12:32

Güncelleme: 25.04.2025 - 12:35

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’la ile birlikte CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşen 38’inci Olağan Kurultayı’na yönelik iptal davası açan İzmir delegesi Hatip Karaarslan ve Batman delegesi Yılmaz Özkanat yeniden harekete geçti. İkili dün CHP’nin 6 Nisan’da gerçekleşen 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali için de dava açtı.

AVUKATLARI MAHKEMEDE AÇIKLAMIŞTI

CHP’nin Olağan Kurultayı’na ilişkin açılan dava kapsamında ilk duruşma 18 Nisan’da Ankara 42’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Tüm davacıların avukatı Onur Yusuf Üregen; duruşmada dava konusu iddialar nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ve mevcut CHP Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi ve Denetleme Kurulu’nun yok hükmünde olduğunu savundu. Yok hükmünde olan yönetimce yapılan olağanüstü kurultayın da yok hükmünde sayılacağını ileri süren Üregen, bu yönde dava açacaklarını açıkladı.

‘SÜREÇ YOK HÜKMÜNDEDIR’

Karaaslan ve Özkanat; olağanüstü kurultaya ilişkin açtıkları davanın dilekçesinde; söz konusu kurultayın parti içi iradeyi gasbeden yöntemlerle şekillendiği ve demokratik ilkelere aykırı olduğu iddia ederek, “4-5 Kasım 2023’teki olağan kurultay ve İstanbul İl Kongresi gibi süreçler; hukuka aykırı uygulamalar, akçeli ilişkiler ve antidemokratik müdahalelerle gölgelenmiştir. Bu süreçlerin yok hükmünde olması nedeniyle 6 Nisan’daki olağanüstü kurultay da baştan sona hükümsüzdür” ifadelerini kullandı. Ayrıca, 21 Mart’ta alınan olağanüstü kurultay kararının da hukuken geçersiz olduğu öne sürüldü. Özel'in 4-5 Kasım 2023'teki kurultayda "şaibeli" bir şekilde genel başkan ilan edildiği ve yetkisiz olduğu öne sürülen dilekçede, 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayın iptaline yönelik davanın bu dosyayla birleştirilmesi istendi.

REDDEDİLEN TALEP BİR KEZ DAHA YAPILDI

Delegeler; kurultayın iptaline yönelik açılan dava kapsamında, Özgür Özel’in yanı sıra Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin de tedbiren görevden uzaklaştırılmasını da talep etti. CHP’nin 38’inci Olağanüstü Kurultay’ın iptaline yönelik açılan davalardaki “yönetimin tedbiren görevinden uzaklaştırılması” talepleri mahkemelerce reddedilmişti. Ayrıca delegeler; CHP’nin 7’inci genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin görevlerine iadesini talep etti.