Kuşadası Belediye Başkanı Günel: Özlem Çerçioğlu, imar revizyonu planına kendisi için tüm Sultanhisar’ı dahil etmiş

Aydın Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Sözcü TV’de ‘Arena’ programının canlı yayınına katılarak soruları yanıtladı.

'500 MİLYON LİRALIK İMAR RANTI' İDDİASI

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AKP’ye geçmeden önce tüm Sultanhisar’ı kendi çıkarı doğrultusunda imar rantına kurban ettiğini savunan Başkan Ömer Günel, “Çerçioğlu ailesine ait şirket olan NYSA Otel’in bulunduğu alanda 61 bin dönümlük arazide imar revizyonu planı yapılıyor. Sultanhisar Belediyesi de kamu yararı var diye Büyükşehir Belediyesi’ne gönderiyor. Daha sonra yapılan revizyonlarla aynı alanda yapı yasaklı olmasına rağmen 6 bin metrekare daha imar hakkı elde ediyorlar. Çok ince hesap yapmışlar. Bu yolla 400 milyon lira civarında imar rantı sağlıyorlar. Sultanhisar Belediyesi de yaklaşık 22 milyon lira kamu zararına uğratılıyor. Yine Sultanhisar’da Çerçioğlu ailesine ait 11 bin 967 metrekarelik bir alanda emsal hakkı artırılıyor. Çerçioğlu ailesine ait boş bir parselde imar plan revizyonu yapılıyor. Buranın emsal hakkı yan parsellerdeki emsal hakkı düşürülerek gerçekleştiriliyor. Başkasının hakkını kendi hakkına ekliyor ve 100 milyon liralık daha rant sağlıyor” dedi.

"ÇERÇİOĞLU'NA BU GÖMLEK BÜYÜK GELDİ"

Başkan Ömer Günel’den sonra canlı yayına telefonla bağlanan eski İçişleri Bakanlığı Danışmanı Haldun Haşmet Aysan da Özlem Çerçioğlu’nun uzun süredir kamu kaynaklarını boşa harcadığını iddia etti. Çerçioğlu’nun bir danışmanının şu an organize suç örgütü kurmak ve yönetmek suçundan yargılandığını belirten Aysan, “Aziz İhsan Aktaş ile ilgili ilk ihaleleri de alan Çerçioğlu başkanlığındaki Aydın Büyükşehir Belediyesi oldu. Şu an 96 bürokratı yargılanıyor. Hakkında 14 dava ve 20 ayrı soruşturma dosyası var. Çerçioğlu’na bu gömlek büyük geldi. Hakkında açılan soruşturma ve davalar olduğu için AKP’ye geçmek zorunda kaldı” dedi.