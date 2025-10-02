AKP’li Özlem Çerçioğlu’na yargı 'Dur' dedi

CHP’den AKP’ye geçen Özlem Çerçioğlu yönetimindeki Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi’nin çözüm merkezi olan Güvercin Masa ve Kentli Hizmet Servisi’nin yer aldığı zemin kat için geçtiğimiz günlerde tahliye sürecine yargı “dur” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İdare Mahkemesi’ne yaptıkları itiraz sonucunda tahliye kararını durdurulduğunu bildirdi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel yaptığı açıklamada İdare Mahkemesi’ne yaptıkları itirazın kabul edildiğini söyledi.

"TAHLİYE İŞLEMİ GERÇEKLEŞMEYECEK"

Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı aldığını belirten Başkan Ömer Günel, “3 Ekim’de tahliye işlemi gerçekleşmeyecek. Şimdilik ertelendi. Bizim yargıya olan güveniniz tam. Bu zaten AKP’ye geçen Özlem Çerçioğlu’nun Kuşadası’ndaki kamu hizmetlerini engellemek amacıyla başlattığı keyfi bir tahliye talebiydi. Hukuki mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz. Daha önce de dediğim gibi gerekirse çadır kurar Kuşadası halkına hizmet etmeyi sürdürürüz” diye konuştu.