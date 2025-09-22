Özlem Çerçioğlu’nun belediye meclisini yönetme şekline suç duyurusu

Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun belediye meclisi çalışma yönetmeliğine ve Belediye Kanunu’na aykırı, yani hukuka aykırı şekilde meclisi yönettiğini belirtti. Günel, “Özlem Çerçioğlu meclisi hukuksuz bir şekilde, yani belediye meclisi çalışma yönetmeliğine ve Belediye Kanunu’na aykırı olarak yönetmeye çalışmış; başaramayınca da yine hukuksuz bir şekilde ertelemiştir. Meclis başkanı olarak asli görevi, meclisi yasalara uygun şekilde yürütmek iken, meclisi sabote eden bir irade ortaya koymuştur” dedi. Toplantının başından itibaren yok sayıldıklarını söyleyen Başkan Günel, “Yasal olarak Grup Başkanvekili olarak kesintisiz söz hakkına sahip olmama rağmen bu hakkım gasp edildi. Grubumuzun vermek istediği önergeler hukuksuz şekilde gündeme alınmadı” ifadelerini kullandı.

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ”

Oylamalarda da usulsüzlük yapıldığını belirten Başkan Ömer Günel, “Gündemdeki konuların oylamasında meclis başkanı hızlıca ‘kabul edenler, etmeyenler’ diye sordu. Oylar sayılmadan kabul edilmiş sayıldı ve bir sonraki gündem maddesine geçildi. Grup Başkanvekili olarak hem şahsımın hem de grubum adına oyumuzu yüksek sesle dile getirmemize rağmen yok sayıldık. Tüm bu hukuksuz işlemler nedeniyle Eylül ayı meclisine itiraz ediyoruz. CHP Grubu olarak irademiz gasp edilmiştir. Ayrıca bu eylemler, Danıştay kararlarına göre görevi kötüye kullanma kapsamındadır. Görevi kötüye kullanma suçundan dolayı da Özlem Çerçioğlu ve tüm ilgili kişiler hakkında suç duyurusu yapacağız” diye konuştu.