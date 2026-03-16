Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in ifadesi ortaya çıktı: Dikkat çeken 'İmamoğlu' ve 'Çerçioğlu' ayrıntıları

CHP'li Kuşadası Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Ömer Günel dahil 6 kişi tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in emniyet ifadesi ortaya çıktı.

Habertürk'ün aktardığına göre, Florart Peyzaj isimli firma hakkında bildiklerini söylemesi istenen Günel, şirketin yaklaşık 30 yıldır faaliyet gösterdiğini söyleyerek, “Sahibi Atilla Yurtsever’i 25 yıldır tanırım. Ali Ertan Yurtsever’i de kardeş olması sebebiyle tanırım. 2019 yılında belediye başkanı seçilmemden sonra çevreyolunda peyzaj konusuyla ilgili ihale yaptık ve bu ihaleyi kazandılar. Sözleşme gereği iş yerini yaptılar. Bu iş yapıldıktan sonra şikâyetler üzerine yaklaşık altı kere müfettişlerce inceleme yapıldı. Peyzaj işlemi yapılan bitkiler teker teker sayıldı. Usulsüzlük olmadığı anlaşılınca konu kapandı. Belediye bünyesinde başka bir iş veya proje yapıp yapmadıklarını bilmiyorum” dedi.

Kuşadası Eski Spor Kulübü Başkanı Ferdi Zenginoğlu’nun firması Zenka Group için sorulan soruya ise Günel “Ben 2011 yılında belediye meclis üyesi olduğum dönemde Van depreminden depremzede olarak Kuşadası’na gelen ve yerleşen Ferdi Zenginoğlu ile tanıştım. O dönemlerde inşaat işleri ile uğraşırdı. Sonrasında Zenka Group ismi ile bir şirket açtı. Bu şirketin detaylarını bilmiyorum. Zenka grup belediye bünyesinde iş almış olabilir ama ben bu işlerin detaylarını bilmiyorum. Belediye başkanı olarak departmanların yaptığı tüm ihalelerin içeriklerini ve kazanan firmaları tam olarak bilmem mümkün değildir” yanıtını verdi.

İMAMOĞLU İDDİASI

Müşteki sıfatıyla 27 Ağustos 2025 tarihinde ifade veren Atilla Atalay Bayram’ın ifadesi emniyette Günel’e okutuldu.

Bayram “Kuşadası’nda imar uygulamaları, inşaat ruhsatları ve iskan için inşaat sahiplerinden para talep edilmektedir. Hüseyin Kabasakal ve Mehmet Kabasakal‘dan oturma ruhsatı için bizzat Ömer Günel para talep etmiştir. Hüseyin Kabasakal da bu parayı ödemiştir. Doğu Batı İnşaat sahibi Güzelgün belediyenin taleplerini kabul etmeyince Serkan’a taşeronluk verecek firmalara ruhsat vermemekte tehdit ediyorlar. Toplu toplanan bu paralarla fon oluşturduklarını söylüyorlar. Duyduğum kadarıyla Bülent Tezcan koordinesinde yapılan bu işlerden genel merkezin de bilgisi var. Toplanan bu paraların Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ekrem İmamoğlu için kullanılacağını ifade ediyorlar. Benden haksız yere para talep eden Kuşadası Belediyesi başkanı Ömer Günel, imar müdürü Ahmet taşkan ve tespit edecek diğer kişilerden şikâyetçiyim.”

"ÖZLEM ÇERÇİOĞLU TARAFINDAN YAPILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

"Şimdi niye burada olduğumu anladım" diyen Ömer Günel, “Aldığımız parayı İmamoğlu Suç Örgütü‘ne gönderdiğimizi iddia etmek tam bir iftiradır ve deli saçmasıdır. Belli ki öfkeyle ne yapacağını şaşırmıştır. Benim Ekrem İmamoğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı olduğundan bu yana hiçbir şahsi ilişkim olmamıştır. Bir para alışverişim olmamıştır. Oradan bana bir tane selam ile gelen bir adam dahi olmamıştır. Ne de benden ona giden kimse olmamıştır” dedi ve rüşvet aldığı iddialarını reddetti.

Belediye başkanı Ömer Günel, tanık Harun Yalvaç isimli şahsı tanımadığını söyleyerek, “İskan ruhsatı talep edildiği ve iddia edilen işlerin detaylarını bilmiyorum. Ancak bu konuda daha önce Atilla Yurtsever ve Ali Ertan yurtsever isimli şahısların tutuklandığı süreçte haberdar oldum. Tabii ki ilgili müdürü olan Burak Gündeş’e durumu sordum. Kendisi bu iddiaların kesinlikle gerçekleşeceği olduğunu beyan etti. Kaldı ki somut durum ile beyanların çeliştiğini söyledi. İskan ruhsatı talebinden yedi ay önce iş bitirme belgesinin verildiğini, bu vergi verildikten sonra böyle bir zorlama iddiasının abesle iştigal olduğunu söyledi. Bir takım eksikliklerin giderildikten sonra eski anı verildiğini bana beyan etti. Ekrem İmamoğlu‘na yardım iddiasına yönelik beyanlar belli ki bir kurgunun eseridir. Bizim neden Kuşadası değil de burada olduğumuzun göstergesidir. Bu kurgunun bu planın aydın Büyükşehir Belediyesi başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından yapıldığını düşünüyorum. Çünkü uzun zamandır siyasi olarak beni yıpratmaya ve itibari suikastine soyunan Özlem Çerçioğlu 14 Ağustos tarihinde AK Parti‘ye geçtikten sonra benim üzerime de bir takım pazarlıklar yaptığı iddiası kulağımıza gelmişti. Bunun içinde bir senaryoya ihtiyacı vardı. Özellikle Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü’ne para aktarıyorlar öyle söylüyorlar gibi söylemlerin bu kurgunun bir eseri olarak bilinçli olarak ifade edildiğini düşünüyorum. Çünkü her şeyi bir yana bırakın devlet memuru olan bir yapı kontrol müdürünün bu paralardan bir kısmını İmamoğlu’nun seçim kampanyasını göndereceğiz iddiası hayatın olağan akışına aykırı olduğu gibi cılız bir kurgunun eseridir” dedi.