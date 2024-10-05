Laik hukukun simgesi Medeni Kanun’un 98. yıldönümü

Yayınlanma: 05.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.10.2024 - 04:01

Dine dayalı hukuk sistemi, yerini laik ve çağdaş bir hukuk sistemine bıraktı. CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Türk Medeni Kanunu’nun Cumhuriyet tarihinin en büyük devrimlerinden biri olduğuna işaret etti, kadın hakları konusunda elde edilen kazanımların günümüzde tehdit altında olduğunu vurguladı.

Suiçmez, kadın haklarını geri plana atan yasal düzenlemelerin gündeme gelmesinden kaygı duyduklarını ve laiklik ilkesinin kadınların eşit ve onurlu bir yaşam sürmesinin teminatı olduğunu vurgulayarak “Kadını eşit ve özgür birey ve yurttaş olmaktan uzaklaştıracak her türlü söylem ve düzenleme, anayasamızın ruhuna aykırıdır ve bu tür girişimlerden vazgeçilmelidir. Bu değerleri her koşulda korumak ve yaşatmak için mücadele edeceğiz, kadın hakları kazanımlarından geriye dönüşe yol açacak söylem, eylem ve yasal değişikliklere karşı duracağız” diye konuştu.

Suiçmez, “Cumhuriyet Devrimini bir kadın devrimi haline getiren” ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Medeni Kanun’un mimarı Mahmut Esat Bozkurt’u saygıyla andığını söyledi.

‘KADININ GÜVENCESİ’

Avukatlar Vakfı Başkan Yardımcısı, İstanbul Barosu’ndan hukukçu Nazan Moroğlu, Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte kadınların; evlenme, boşanma, mal varlığı, miras gibi özel yaşamlarına ilişkin haklar açısından erkeklerle eşit yurttaş konumuna getirildiğini belirtti. 98 yıl sonra kadını birey olarak görmeyen, Medeni Kanunun yok sayılmasına yol açan söylemlere ve yasa değişikliklerine tanık olduğumuzu vurgulayan Moroğlu, 2017’de “müftüye resmi nikâh yetkisi” verilmesini anımsatarak kazanımlara ve Medeni Kanunu’na sahip çıkmak için mücadeleye devam edeceklerini açıkladı.

29 Ekim Kadınları Derneği Başkanı Şenal Sarıhan da kadın hareketinin ilerleyen yaşam içerisinde Türk Medeni Kanun’unu daha da ileri taşımak için emek verdiğini söyledi. Sarıhan, 1926 kazanımlarını korumakla birlikte daha da eşitlikçi bir düzen için mücadelenin elden bırakılmaması gerektiğini söyledi.