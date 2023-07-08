'Laikliği Aramak' söyleşisi yapıldı... Zülal Kalkandelen: Laiklik, su ve ekmek kadar hayati

Yayınlanma: 08.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 08.07.2023 - 03:00

Kadın Dayanışma Komitesi (KDK) ortaklığında yapılan söyleşi, önceki gün, Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Akademisyen yazar Gözde Somel moderatörlüğünde yapılan söyleşide, gazetemizin yazarları Zülal Kalkandelen ve Eren Aysan, KDK sözcüsü Gizem Batı Ayaz konuşmacı olarak yer aldı.

Söyleşide Sivas katliamının 30. yılı ve Aziz Nesin’in vefatının 28. yılının anıldı.

"DEVRİMLERE İHANET"

Atatürk devrimleri ile laikliğin inşa sürecini anlatan Kalkandelen, “Laiklikten vazgeçtiğimizde bütün devrimlere ihanet ediyoruz. Türkiye’de kimsenin büyük bir mücadele ile elde edilen bu ilkeyi yok saymaya, çiğnetmeye hakkı yoktur. Laikliğe ihanet edersek, Turan Dursun’a, Bahriye Üçok’a, Muammer Aksoy’a, Ahmet Taner Kışlalı’ya, Uğur Mumcu’ya ihanet ederiz. Bu uğurda Kubilay’dan bu yana çok sayıda insan öldü” dedi.

Dini temelli aydın cinayetleri ve katliamlardan söz eden Aysan ise, “Tüm bu cinayetlere bakıldığında, belleksizlik ve arkasından muazzam bir adaletsizlik çıkıyor. Cezasızlık olgusunun ciddi bir şekilde yürürlüğe girdiği kara yıllar geçiriyoruz. Cezasızlık başka cinayetlerin işlenmesine zemin hazırlıyor” dedi.

"KADIN İÇİN YAŞAMSAL"

KDK Sözcüsü Gizem Batı Ayaz ise laikliğin kadınlar için yaşamsal olduğuna dikkat çekti. “Hatırlamak ancak mücadelenin itkisi olarak kullanıldığında önemlidir” diyen Ayaz, “Bizim, bize ait şeyleri sahiplenmeye ihtiyacımız var” dedi.