"Laikliği birlikte savunuyoruz" bildirisini imzalayanlar hedefte! Önder İşleyen'den Cumhuriyet TV'de hedef göstermelere yanıt

İktidarın son dönemdeki laiklik karşıtı uygulamalarını eleştiren 168 yazar, sanatçı, akademisyen, gazeteci ve meslek odası temsilcisi “Laikliği Birlikte Savunuyoruz” başlıklı bir metin kaleme aldı. Aydınların imzasını taşıyan metne gerici çevrelerden gelen yoğun tepkinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye'de laiklik tartışması yokken, özgürlük alanları hiçbir şekilde kısıtlanmadığı halde milletimizin inancını özgürce yaşamasına tahammül edemeyen azgın güruhun hezeyanlarına kulak asmadan doğru bildiğimizden asla ayrılmayacağız" ifadelerini kullandı.

Son olarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" başlıklı bildiriye karşı hukuki yollara başvurulacağını açıkladı. Konuya dair Cumhuriyet TV yayınına katılan SOL Parti Genel Başkanı Önder İşleyen, laikliğin Anayasal bir temel ilke olduğunu anımsatarak, muhalif hukukçuların da Yusuf Tekin’e karşı dava açacağını iletti.

İşleyen, “Yusuf Tekin’in söylediklerini gördüm. Onların yayınladığı metnin, okulların içerisine tarikat ve cemaatlerin kök salmasının tabi ki karşısındayız ama üzerine alınmasına gerek yoktu çünkü bildiri doğrudan ona yanıt değildi. Muhtemelen okumadılar da. Dava açabilirler, yarın pek çok hukukçu arkadaşımız tersine bir suç duyurusunda bulunacaklar” dedi.

"LAİKLİĞİ SAVUNMAK SUÇ DEĞİL"

Türkiye’de laikliğe yönelik saldırıların AKP iktidarı boyunca adım adım geliştirildiğini belirten İşleyen, “Biz buna karşı uzun yıllardır mücadele ediyoruz. Değişik örgütlerimize ‘yaşasın şeriat’ pankartları asıldı. Bunlar çok önemli değil ama eğitim başta olmak üzere Türkiye’deki tarikat ve cemaatler tüm alanları kuşattı. Suriye’deki HTŞ iktidarının yarattığı dalgadan da güç aldılar. Laikliği savunan 6 arkadaşımız ev hapsine gönderildi. Laikliğin savunmanın suç sayılması Anayasa’nın fiilen askıya alınmasıdır. Bunu gören bu ülkenin yetiştirdiği önemli aydın ve sanatçılarla birlikte olmaktan gurur duyduk ve buna dikkat çeken bir bildiri hazırladık” ifadelerini kullandı.

AHMET HAKAN'A SERT YANIT!

Hürriyet Yazarı Ahmet Hakan’ın konuya ilişkin yazısına yanıt veren İşleyen şunları kaydetti:

“Ahmet Hakan ‘CHP bile bıraktı siz neden bu işin peşindesiniz’ diyor. Aslında kendisinin yaptığı gibi hep beraber teslim olmamızı tavsiye ediyor. Ramazan Ayı münasebetiyle, dine karşı bir bildiriymiş gibi lanse ettiler. Bununla ilgisi olmadığını bu konuda yazanlar da biliyor. Azınlık diyorlar ama biz hiç Türkiye’nin azınlığı içinde olmadık. Bu ülkenin emekçi ezilen çoğunluğunun bir parçasıyız. Türkiye’de yarattıkları adaletsizlik, sefalet, açlık üzerine kurulu düzeni din örtüsü altına saklayanlar bizi yargılıyor. Dine yönelik saldırıdan söz edeceksek tarikatların yarattığı karanlıkları dikkate alalım. Bütün bir toplumu teslim almak her tür itirazı bastırmak istiyorlar. Biz teslim olmayacağız.”