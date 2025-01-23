Laiklik Meclisi ‘laiklik ihlalleri’ raporunu yayımladı: Bilimsel düşünce tasfiye ediliyor

Yayınlanma: 23.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 23.01.2025 - 04:00

Laiklik Meclisi, 2024 yılının aralık ayına ilişkin “laiklik ihlalleri” raporunu yayımladı. Raporda Türkiye’nin yönetiminden siyasetine, siyasetinden eğitim sistemine tüm boyutlarında çeşitli laiklik ihlalleri yer aldı.Laiklik Meclisi’nin yayımladığı raporda, mevzuat değişiklikleri, mahkeme kararları ve yargıda yapılan laiklik ihlallerinin yanı sıra bakanlıkların faaliyetlerine de mercek tutuldu.

Tarikat, cemaat gibi tehdit unsurlarının yapmış olduğu faaliyetlere de yer verilen rapordaki tüm ihlaller toplamda 170 maddeyle açıklandı. Söz konusu ihlallere ilişkin Laiklik Meclisi’nden yapılan açıklamada, “Aralık ayındaki laiklik ihlalleri, karşıdevrim sürecinin bir bütün olarak hangi aşamaya geldiğini gözler önüne sermektedir” dendi.

Tarikat ve cemaat uzantısı vakıf ve derneklerle resmi işbirliklerinin güçlendiği belirtilen açıklamada, “Veriler, siyaset ve devlet kademeleri ile bürokrasinin, anayasanın laiklik ilkesini hiçe sayan, tamamen dini içerikteki programlarını sürdürdüklerini, anayasayı, yasaları ve laik hukuku hiçe sayan faaliyet ve düzenlemelerin arttığını ortaya koymaktadır” ifadelerine yer verildi.

SURİYE’DE ‘FETİH’ SÖYLEMİ

Türkiye’nin ve diğer birçok ülkenin “terör örgütü” listesinde bulunan Heyet Tahrir eş-Şam’ın (HTŞ) Suriye’yi ele geçirmesine de değinilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bu süreçle birlikte siyasi iktidarın en yetkili ağızlarından başlayarak gerici çevrelerin ‘fetih’ söylemleriyle kutlamalar yapması, devletin en üst kademelerinin Şam’a yaptıkları kutlama ziyaretleri, cihatçı çetelerin Suriye’deki ‘geçici yönetimi’ üyelerinin nitelikleri ve Türkiye ile bağlantıları, Suriye’de Aleviler başta olmak üzere azınlık topluluklarına dönük tehdit ve katliam haberleriyle birlikte ülkemizde de özellikle Alevi yurttaşlara dönük provokatif ve tehditkâr söylem ve sosyal medya paylaşımları aralık ayı raporumuzda yer almaktadır. Siyasi muhalefetin birçok kesiminin de bu süreci ‘fırsat’ olarak değerlendiren destekleyici girişimleri düşünüldüğünde, ülkemizin ve coğrafyamızın nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduğu görülmektedir.”