Laiklik Meclisi, MEB’in ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ni Danıştay’a taşıdı

Yayınlanma: 27.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.07.2024 - 04:00

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “manevi ve milli değerlere” uygun olarak hazırlanan gerici “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” öğretim izlencesine yönelik yürütümeliğin durdurulması amacıyla Danıştay’da dün dava açıldı. Dava dilekçesi verilmeden önce Laiklik Meclisi dönem sözcüsü Umut Kuruç ve Laiklik Meclisi üyesi avukat Doğan Erkan Danıştay’ın önünde basın açıklaması düzenledi.

LAİKLEŞTİRİLMEK ZORUNDA

Erkan, yeni öğretim izlencesinin bir mezhepsel inancın temelinde oluşturulduğunu vurgulayarak “Bu laiklik ilkesinin açıkça ihlalidir. İdari işlerin dini olarak düzenlenmesi anayasamızda yasaklanmıştır. Taahhüt ettiğimiz uluslararası sözleşmelerince eğitim laikleştirilmek zorundadır. Zorunlu din dersi bile laikliğe aykırıdır” dedi. Erkan sözlerine şöyle devam etti: “Zorunlu din dersi ile mücadele ederken şimdi tüm ortaöğretim müfredatıyla mücadele etmek zorundayız. Bu laik anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs suçudur. Bugün mücadelemizin idari dava açma ayağındayız. Danıştay’dan bu işlemin durdurulmasını talep ediyoruz. Ayrıca idarenin savunmasının alınmadan önce durudurulmasını istiyoruz ki bu müfredatın materyalleri başlamadan müfredatı durdurmaya çalışacağız.”

‘ÜCRETSİZ EĞİTİM’

Laiklik Meclisi dönem sözcüsü Umut Kuruç ise “Bu müfredata karşıyız. Laik, bilimsel, kamusal ve parasız eğitimin sağlanabilmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz. Öğretmenlik Meslek Kanunu’yla tam da yeni müfredatla uyumlu olacak şekilde, tam da kendi kadrolarını yetiştirmek üzere ortaya attıkları bir uygulamalarıdır. Siyasal iktidarın eğitimde uyguladığı uygulamalar karşıdevrim hamlelerinin son adımlarıdır” diye konuştu.

‘İPTAL EDİLMELİDİR’

Meclis tarafından Danıştay’a verdiği dilekçede şu ifadeler kullanıldı:

“Dava konusu Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, anayasaya, AİHM ve AYM içtihatlarına, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi kararına, Milli Eğitim Temel Kanun’un genellik ve eşitlik, ferdin ve toplumun ihtiyaçları, eğitim hakkı, fırsat ve imkân eşitliği, Atatürk inkılap ve ilkeleri, laiklik, bilimsellik gibi Türk milli eğitiminin temel ilkelerine açıkça aykırıdır. Bu nedenle, söz konusu Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin yürütmesinin durdurulması ve iptali gereklidir.”