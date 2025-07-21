LGS'de şaibe iddialarını gündeme taşıyan Cumhuriyet Gazetesi Haber Müdürü Can Uğur'a soruşturma!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları 11 Temmuz'da açıklandı.

İlk günden bu yana önce "kitapçık" skandalını, ardından "tam puan alan öğrenciler" hakkındaki soru işaretlerini gündeme taşıyan Cumhuriyet Gazetesi Haber Müdürü Can Uğur hakkında soruşturma başlatıldı.

"EN UFAK BİR PİŞMANLIK DUYMUYORUM"

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Uğur, şu ifadeleri kullandı:

"LGS'deki skandalları ortaya çıkardığım haberlerimin ardından hakkımda soruşturma başlatıldığını öğrendim. Kısa süre içerisinde gidip ifade vereceğim. 1 milyona yakın çocuğumuzun haklarını savunduğum için en ufak bir pişmanlık duymuyorum."

SORULAR SINAV SÜRERKEN SIZDIRILMIŞTI

Cumhuriyet, sınavın hemen ardından LGS'de ciddi güvenlik zafiyetlerine dair belgeleri kamuoyuna sunmuştu.

Sınavın ilk oturumunun ardından sözel test soruları sınav bitmeden WhatsApp gruplarında paylaşılmış, Ardından sayısal test sorularının da sınavın ikinci oturumu sürerken sızdırıldığı ortaya çıkmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı, soru kitapçıklarının sınav günü bazı okullarda dağıtıldığını doğrulamış, sınav güvenliğini riske atacak durum olmadığını iddia etmişti. Ancak açılan soruşturmalara dair kamuoyuna hiçbir açıklama yapılmamıştı.

"TAM PUAN" BİLMECESİ

Sonuçlara göre, bu yıl LGS tarihinde bir ilk de yaşanmış ve tam puan yapan öğrenci sayısı 719’a ulaşmıştı. Bu sayı, bugüne dek en yüksek birinci sayısının görüldüğü 2023’teki 565 öğrenci rekorunu da aşmıştı.

Sonuçların açıklanmasının ardından kamuoyunda, sınavın güvenliğine ve ölçme değerlendirme niteliğine dair tartışmalar yeniden alevlenmişti. Özellikle sınavdan önce Cumhuriyet’in ortaya çıkardığı skandallar sonrası gelen bu rekor, soru işaretlerini derinleştirmişti.

GAZETECİLER LGS'Yİ SORDU, BAKAN TEKİN HAKARET ETTİ

Sınav güvenliğine dair açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Geri zekalıya anlatır gibi tane tane anlatıyoruz ama yetinmiyorlar, hala devam ediyorlar. ‘LGS’den pis kokular geliyor’ diyorlar, ben bunu söyleyen kişiye şunu söylüyorum; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkez binasından çıksın çünkü eğer pis koku varsa CHP’li belediyelerin, vatandaşın parasını çarçur ettiği, rüşvetle yargılandıkları bu sürecin içerisinde pis koku oradan geliyor. CHP’nin dışına çıksınlar, pis kokudan kurtulacaklar. Objektif bakmaya çalışsınlar" cevabını vermişti.

CHP'DEN LGS İÇİN SUÇ DUYURUSU!

Cumhuriyet'in gündeme getirdiği LGS'de şaibe iddiaları sürerken, CHP'den de flaş bir hamle gelmişti.

CHP, LGS için suç duyurusunda bulunmuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Ortaya çıkan bütün bu şaibeyi kapatmanıza izin vermeyeceğiz. Dolayısıyla sayılarla, verilerle, bilmediğini sorarak doğru bir muhalefeti uygulamaya devam edeceğiz. Sayın Bakan'a sordum, cevap istedim, cevap vermiyor" dedi.