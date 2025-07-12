LGS'deki şüpheler Meclis gündeminde: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e 6 soru!

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, 15 Haziran 2025’te gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına ilişkin iddiaları Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.
Çömez, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yazılı olarak yanıtlaması istemiyle soru önergesinde "Bu sınavda 719 öğrencinin 500 tam puan aldığı bilgisi doğru mudur?" diye sordu.
Turhan Çömez, bu yıl yapılan LGS sonuçlarının pek çok soru işaretini ve kuşkuyu da beraberinde getirdiğini ifade etti.
BAKAN TEKİN’E 6 SORU
Çömez, 719 öğrencinin tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldığını belirterek Bakan Tekin’in yanıtlaması için şu soruları yöneltti:
- Bu yıl yapılan LGS sınavı birçok uzman tarafından tarihin en zor sınavı olarak nitelendirilmektedir. Bu sınavda 719 öğrencinin 500 tam puan aldığı bilgisi doğru mudur?
- Yaklaşık 5 bin öğrencinin 0 ya da 1 yanlış yaptığı bilgisi doğru mudur?
- Bu bilgiler doğru ise bu kadar zor bir sınavda bu kadar yüksek sayıda öğrencinin neredeyse kusursuz bir başarı sergilemesinin nedenleri nelerdir?
- 500 tam puan alan 719 öğrencinin okullara göre dağılımı nedir?
- 500 tam puan alan öğrencilerin illere göre dağılımı nedir?
- Son 10 yıl içerisinde tam puan alan öğrencilerin sayısı, illere göre dağılımı, okullara göre dağılımı ve bunların yıllara göre dağılımı nedir?