LGS'deki şüpheler Meclis gündeminde: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e 6 soru!

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, 15 Haziran 2025’te gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına ilişkin iddiaları Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

Çömez, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yazılı olarak yanıtlaması istemiyle soru önergesinde "Bu sınavda 719 öğrencinin 500 tam puan aldığı bilgisi doğru mudur?" diye sordu.

Turhan Çömez, bu yıl yapılan LGS sonuçlarının pek çok soru işaretini ve kuşkuyu da beraberinde getirdiğini ifade etti.

BAKAN TEKİN’E 6 SORU

Çömez, 719 öğrencinin tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldığını belirterek Bakan Tekin’in yanıtlaması için şu soruları yöneltti: