Liseler arası maçta 'Nazi' selamı! İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı

İstanbul'da Üsküdar Amerikan Lisesi futbol takımının gol sevinci sırasında Ulus Özel Musevi Lisesi öğrencilerine ''Nazi selamı'' yapmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 13:05
Liseler arası maçta 'Nazi' selamı! İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı
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Üsküdar Amerikan Lisesi ile Ulus Özel Musevi Lisesi futbol takımları 14 Mart'ta karşı karşıya gelmiş, maç sırasında Üsküdar Amerikan Lisesi oyuncularının gol sevinci olarak toplu ''Nazi selamı'' verdiği iddia edilmişti.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Üsküdar Amerikan Lisesi de olayla ilgili öğretmen, öğrenci, çalışan ve mezunlardan oluşan bir araştırma komisyonu kurulacağını duyurdu.

Öte yandan skandal olay Meclis gündemine de taşındı. HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer´in cevaplaması için bir soru önergesi verdi.

Önergede, "olaya ilişkin bakanlık tarafından inceleme başlatılıp başlatılmadığı", "olayda eğitimcilerin payının olup olmadığı" ve "nefret suçlarının yaygınlaşmaması adına genç nesiller için farkındalık çalışmalarının çoğaltılması yönünde bir çalışmanın yapılıp yapılmadığı" soruldu. 

 


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