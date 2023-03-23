Listeler 9 Nisan’da: Formüller 6’lı masanın kurduğu ortak komisyona getirilecek

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 04:00

Masada “İYİ Parti’nin 81 ilde de aday çıkartmayı düşündüğü” belirtilirken diğer partilerin CHP listelerinden seçime girebileceği, CHP’nin de bazı illerde ittifak lehine aday göstermeyebileceği kaydediliyor. Saadet Partisi’nin DEVA ve Gelecek Partileri’yle ittifak içi ittifak gibi aday gösterme formülü de masada.

HEDEF ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Öte yandan; “CHP’nin de bazı illerde ittifak lehine çekilebileceği” kaydediliyor. Saadet Partisi’nin ise DEVA ve Gelecek Parti’leriyle ortak listeler halinde seçime girmeyi önerdiği belirtiliyor.

Partilerin ittifak adaylarının belirlenmesi için oluşturduğu komisyonda yer alan kurmayları, “Bu hafta tüm partilerin aday adaylığı başvuru süreci tamamlanacak. Yarın da ittifak protokolleri için son gün oluyor. Sonrasında komisyonumuz da toplanarak çalışmalara başlayacak. Hedefimiz Meclis’te anayasayı değiştirecek bir çoğunluğu sağlamak. Bunun için de uzlaşıyla çalışacağız” değerlendirmesini yapıyor.

