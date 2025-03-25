Lütfü Savaş, CHP’nin olağanüstü kurultayının iptali için başvurda bulundu: CHP'ye yeni kurultay saldırısı

Yayınlanma: 25.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 25.03.2025 - 04:00

CHP’li eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve kurultay delegeleri; CHP’nin olağansüstü kurultay kararını da yargıya taşıyarak; kararın iptal edilmesini istedi. CHP’li kaynaklar; “Olağanüstü kurultay çağrısının yapılması; hukuken doğurucu, inşai işlemlerdir. Hukukta inşai işlemler geriye dönmez. Olağanüstü kurultay kararı iptal olunamaz” dedi.

CHP’li eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve kurultay delegeleri Levent Çelik ve Hatip Karaaslan CHP’nin olağanüstü kurultay kararının iptali için mahkemeye başvuru yaptı. Savaş ve delegelerin avukatı Onur Yusuf Üregen, Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesine verdiği dilekçede; CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 6 Nisan 2025 Pazar saat 10.00’da Ankara Yenimahalle’deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapılmak üzere 21. Olağanüstü Kurultay çağrısında bulunduğunu anımsattı.

‘OLAĞANÜSTÜ KURULTAY HUKUKSUZ’

Dilekçede; söz konusu olağanüstü kurultay çağrısının, 38’inci Olağan Kurultay sonucunda oluşan mevcut genel merkez yönetimi tarafından yapıldığı, bu çağrının usul ve esas hatalarıyla malul olduğu, kurultay iptal davaları ile yargı sürecinin devam ettiği, o nedenle kurultayın sonuçları ve parti organlarının hukuken yok hükmünde bulunduğu savunuldu. Dilekçede, şu ifadeler yer aldı:

“Bu soruşturma, kurultayın sadece hukuki değil, aynı zamanda ceza hukuku bakımından da sakatlandığını göstermektedir. Tüm bu nedenlerle mevcut Genel Merkez yönetimi yetkisizdir ve yaptığı kurultay çağrısı mutlak butlanla sakattır. Bu çağrı, parti tüzüğüne, siyasi partiler mevzuatına ve hukukun genel ilkelerine aykırı olup tam kanunsuzdur ve yok hükmündedir. Bu itibarla 6 Nisan 2025 tarihinde yapılması planlanan 21. Olağanüstü Kurultay’ın yok hükmünde sayılması halinde yetkisiz organlarca geçersiz bir karar doğrultusunda kanunsuz olarak yapılmaya çalışıldığı dikkate alınarak, kurultayın iptaline ve seçim sürecine ilişkin işlemlerin durdurulmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.”

SOMUT BULGU YOK

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda “mevcut yönetimin görevden alınması” tedbiriyle açılan 4 davada da tedbir istemlerinin tamamı mahkemerlerce “davanın sonuncunda verilecek kararların tedbir olarak uygulanamayacağı” ve “rüşvet karşılığı oy kullandırıldı iddialarının somut bulgulardan yoksun kalması” nedeniyle reddedildi. CHP’li kaynakaların aktardığına göre; şaibe iddialarına yönelik alınan ifadelerinin “duyuma” dayalı olduğunu ve herhangi bir somut bulguya dayandırılamadığını kaydetti. Kaynaklar; şaibeli kurultayın üstüne yapılacak olağanüstü kurultayın hukuken geçirsiz sayılacağı iddialarına yönelik ise “Olağanüstü kurultay çağrısının yapılması; hukuken doğurucu, inşai işlemlerdir. Hukukta inşai işlemler geriye dönmez. Olur da kurultay iptal olursa; el çektirilmeden önceki işlemler geçerli sayılır. Yani olağanüstü kurultay kararı iptal olunamaz” dedi.

BATMAN DELEGESİ YILMAZ ÖZKANAT İFADESİ BASINA YANSIDI

Savaş ve diğerlerinin başvurusunun ardından ise Anadolu Ajansı’nda (AA) soruşturma sırasında Batman delegesi Yılmaz Özkanat’ın verdiği ifadenin yayımlanması dikkat çekti. AA’nın haberine göre; Özkanat ifadesinde kurultaydan önceki akşam Batman CHP İl Başkanı Hüseyin Yaşar'ın, 10 kişilik delegeyi otelde topladığını belirterek; “Bana açıkça Özgür Özel’e oy vermem karşılığında kendisinin CHP parti meclis üyesi olacağını, bundan dolayı da benim çocuklarımı CHP’li belediyelerde işe alacağını söyledi. Bütün Batman delegeleriyle ayrı ayrı konuşup bu teklifleri onlara da söyledi” dedi. Özkanat, Yaşar’ın delegelere yaptığı baskı sonucunda bu delegelerin fikir değiştirerek Özel lehine oy kullanmaya ikna edildiklerini anlattı. Özkanat, ifadesinde Kemal Kılıçdaroğlu’na (CHP’nin 7’inci Genel Başkanı) oy verdiğinin bilindiğinden; Batman CHP İl Başkan Yardımcılığı görevinden isteğinin dışında usulsüz bir şekilde uzaklaştırıldığını da iddia etti.