Lütfü Savaş hakkında "yalan haber" yapıldığı ileri sürdü: Tazminat davaları açacağım

CHP’li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, hakkında yalan haber yapıldığı iddia etti ve tazminat davaları açacağını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 23:14
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Hatay’da 20 binden fazla yurttaş hayatını kaybetti. Daha önce kendisinin istifa ettiği yönünde çıkan haberleri yalanlayan Belediye Başkanı Savaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hakkında "dezenformasyon" ve "yalan haber" yapıldığını ve bu nedenle tazminat davaları açacağını duyurdu.

Savaş'ın paylaşımı şöyle:

"Hakkımızda süren dezenformasyon ve yalan haberlere karşı 'artık hakikat zamanı' diyoruz. Tamamına karşı hukuk sürecini işleterek tazminat davası açacağımızı ve geliri de depremzedelere bağışlayacağımızı tüm kamuoyuna duyururuz."

Lütfü Savaş, kendisine yöneltilen istifa sorusuna şöyle yanıt vermişti:

"İstifa etmesi gerekirse herkesin etmesi lazım. 10 tane büyükşehirin istifa etmesi lazım. Burada yıkılan ilçeler, beldeler istifa etmesi lazım. İktidarın istifa etmesi lazım. İstifa edilecekse hep beraber edelim."



Lütfü Savaş hatay tazminat davası

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