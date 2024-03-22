Lütfü Savaş’a saldırı
Bir kişi, CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’a Samandağ mitinginde konuşurken saldırdı.
CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’a saldırı düzenlendi. Bir kişi, Savaşa Samandağ mitinginde konuşurken saldırdı.
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