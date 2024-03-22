Lütfü Savaş’a saldırı

Bir kişi, CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’a Samandağ mitinginde konuşurken saldırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.03.2024 - 20:52
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CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’a saldırı düzenlendi. Bir kişi, Savaşa Samandağ mitinginde konuşurken saldırdı.

 

 

 


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