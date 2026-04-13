Macaristan’da 16 yılın ardından değişim… CHP lideri Özgür Özel’den tebrik mesajı

Macaristan'da 16 yılın ardından iktidar partisi seçimi kaybetti, ana muhalefet partisi seçimi kazandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, seçimi kazanan Peter Magyar liderliğindeki muhalefet partisi Tisza'yı tebrik etti.

Özgür Özel şunları yazdı:

"Macaristan’daki seçimlerde, otoriterliğin Avrupa’daki sembol ismi mağlup olmuştur.

Macaristan’da kazanan demokrasidir. Demokrasinin araçlarını kullanarak otoriterleşenler, eninde sonunda mağlup olacaklardır.

Kendisini, demokrasinin ve hukukun üstünde görenler yenilmiştir. Orban ile onun tam destekçisi Trump ve ekibi kaybetmiştir.

Halkın iradesi tek adamlardan güçlüdür.

16 yıllık otoriter bir iktidarı, sandığa giderek değiştirme iradesini ortaya koyan Macar halkını dayanışma duygularımla selamlıyorum.

Seçimlerden galibiyetle çıkan Peter Magyar ve Tisza’yı tebrik ediyor; kendilerine başarılar diliyorum."