Maden işçisi, Cengiz’e açtığı davayı kazandı

Yayınlanma: 19.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.09.2024 - 04:00

Cengiz Holding’in Mardin’de faaliyet yürüttüğü Eti Bakır Mazıdağı İşletmesi’nde çalışan bir emekçi sendikal faaliyetler nedeniyle geçtiğimiz yıl işten çıkarıldı. Konunun yargıya taşınmasının ardından mahkeme işçi lehine karar verdi. Mazıdağı Asliye Hukuk Mahkemesi, maden işçisi Emre Binen’in işe iadesiyle birlikte boşta geçen sürelerdeki ücreti ve diğer tüm alacaklarının ödenmesine hükmetti. Türkiye Devrimci Maden Arama ve İşletme İşçileri Sendikası Genel Başkanı Tayfun Görgün, söz konusu işçinin, işverenin istediği sendikada örgütlenmediği gerekçesiyle baskı gördüğünü söyledi. Görgün, “Davacı işçi, 4 aylık net ücreti olan 34 bin 202 TL’yi Cengiz’den tahsil edecek” dedi.

