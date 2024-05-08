Maden kazası soruları yanıtsız kaldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’de art arda meydana gelen maden facialarını soran CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül’ün önergesindeki sorulara yanıt vermedi.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 08.05.2024 - 13:46
Maden kazası soruları yanıtsız kaldı
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CHP’li Bülbül, Türkiye’de art arda meydana gelen maden facialarının ardından TBMM Başkanlığı’na Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın yanıtlaması istemiyle soru önegresi verdi. Bülbül önergesinde “Son 5 yıl içerisinde yıllara göre kaç madenci hayatını kaybetmiştir? Yapılan denetlemeler sonucunda kaç maden şirketine ceza kesildi?” sorularını yöneltti. Önergeye yanıt veren Bayraktar, son beş yılda yaşanan kazaları paylaşmazken, denetimler sonucu 1 milyar 136 milyon 224 bin 705 ceza kesildiğini söyledi. Bayraktar’ın “soruları geçiştirdiğini” söyleyen Bülbül,  “Geçtiğimiz aylarda Erzincan İliç’te ve Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde yaşamış olduğumuz maden kazaları hepimizi derinden etkilemiştir. Denetimsiz maden sahalarıyla ülkemiz ranta açıldığı için maden faciaları hafızamızda yer edinmiş durumdadır. Soma maden faciası yıllar geçmesine rağmen aklımıza kazınmış ve sonrasında da denetlenmeyen maden sahalarında kazalar yaşanmaya devam etmiştir. İliç’te yaşanan kaza sonrasında kaybolan işçilerimize halen ulaşılamamış, Alacakaya’da üç işçimiz yaşamını yitirmiştir Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a konu ile ilgili soru önergesi verdim. ‘Son 5 yıl içerisinde kaç madenci hayatını kaybetti’ diye sordum. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, bu soruma cevap verme zahmetinde bulunmayarak soruyu görmezden geldi” dedi. Sorularını tekrar yönelten Bülbül, “Siz kimden neyi saklıyorsunuz? Kaç maden işçimizin yerin altında, zor koşullarda, güvencesiz şekilde çalışırken hayatını kaybettiğini bilmek, öğrenmek herkesin hakkıdır. ‘Yapılan denetlemeler sonucunda kaç maden şirketine ceza kesildi?’ diye sordum, o da yanıtsız bırakıldı. Kazalardan anlaşılan o ki maden şirketleri çalışmaya devam etti. Sadece, 1 Milyar 136 Milyon 224 Bin 705 TL tutarında idari para cezasının uygulandığını belirterek kesilen bu para cezalarının tahsis edilip edilmediğine dair ise bir bilgi de bulunulmamıştır. Sorularımızın yanıtsız bırakılmasından şu sonuç ortaya çıkmıştır: Bu ülkede ne maden kazalarını ne de ekolojik tahribatları önlemeye yönelik herhangi bir çalışma yapılmamaktadır” diye konuştu. 


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