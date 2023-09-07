Madımak’a bir af daha: Davanın avukatı Cumhuriyet'e konuştu

Yayınlanma: 07.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 07.09.2023 - 04:00

Sivas’ta 33 aydın ve iki otel görevlisinin katledildiği Madımak katliamı davasında idam cezasına çarptırılan, cezası daha sonra ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrilen Hayrettin Gül’ün kalan cezası, “sürekli hastalık” gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla kaldırıldı. Ocak 2020’de bir diğer Madımak hükümlüsü Ahmet Turan Kılıç’ın cezası ile yakın zamanda bazı Hizbullahçı hükümlerinin cezaları da aynı gerekçeyle kaldırılmıştı. 28 Şubat davasında ceza alan bazı komutanlar ise sağlık sorunlarına karşın halen cezaevinde.

Hayrettin Gül, ilk olarak 1993’te Madımak katliamına ilişkin dava kapsamında Ankara 1 No’lu Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından “idam cezasına” çarptırıldı. Ancak daha sonra cezası “müebbet hapis cezasına” dönüştürüldü. Gül, 2003’e kadar Almanya’da “iltica” izniyle kaldı. Ancak 2003’te sınır dışı edildi ve yakalanıp cezaevine konuldu. Ancak Erdoğan, 5 Eylül’de Gül’ün müebbet hapis cezasını “sürekli hastalık nedeniyle” kaldırdı. Böylece Gül sadece 20 yıl hapis cezası çekmiş oldu.

Gül’ün 1997’de görülen 28 Şubat davasında da “mağdur sıfatıyla yer aldığı” biliniyor. Gül, soruşturmayı yürüten savcı Mustafa Bilgili’ye gönderdiği ve dava dosyasına da giren mektubunda “28 Şubat döneminde yargıya verilen brifingler nedeniyle cezalandırıldığını ve mağdur olduğunu” ileri sürdü.

İLK İSİM DEĞİL

Cumhurbaşkanı kararıyla affedilen ilk isim Gül değil. Erdoğan, bir diğer Madımak faili Ahmet Turan Kılıç’ın kalan cezasını da yine “sağlık sorunları” gerekçesiyle 2020’de kaldırmıştı. Gül ve Kılıç’ın yanı sıra 2000 yılında tutuklanan, üç kişiyi işgenceyle sorgulayıp öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapise çarptırılan Hizbullah sanığı Mehmet Emin Alpsoy’un da Mayıs 2023’te “kocama hali” gerekçesiyle cezası affedildi.

‘ÇİFTE STANDART UYGULADI’

Kararı Cumhuriyet’e değerlendiren Madımak katliamı davasının avukatlarından Şenal Sarıhan, idam cezası alan dokuz kişinin ise hala yurtdışında olduğunu ve teslim edilmedikleri bilgisini verdi. Sarıhan, “Bu sanıklar hiç tanımadıkları insanlara şeriat istemi gerekçesiyle saldırdılar. Burada bir insanlık suçu var. Bu kararla Erdoğan çifte satandart uyguladı” tepkisini gösterdi.