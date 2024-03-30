Mahir Çayan ve yoldaşları, katledilişlerinin 52. yılında anıldı

Kızıldere’de 30 Mart 1972’de katledilen devrimci hareketin liderlerinden Mahir Çayan ve 9 arkadaşı katledilişlerinin 52.yılında mezarı başında anıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.03.2024 - 19:47
Mahir Çayan ve yoldaşları, katledilişlerinin 52. yılında anıldı
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Türkiye devrimci hareketinin simge isimlerinden Mahir Çayan ve 9 arkadaşının Kızıldere'de katledilmelerinin üzerinden 52 yıl geçti.

68’liler Derneği, SOL Parti, Halkevleri; Kızıldere’de katledilen devrimciler Mahir Çayan, Sabahattin Kurt, Nihat Yılmaz, Saffet Alp, Sinan Kazım Özüdoğru, Ertan Saruhan, Hüdai Arıkan, Ahmet Atasoy, Ömer Ayna ve Cihan Alptekin için Ankara’daki Karşıyaka Mezarlığı’nda anma düzenlendi.. “Mahir’lerden Özenç’e, selam olsun Dev-Genç’e”, “Mahir, Hüseyin, Ulaş kurtuluşa kadar savaş”, “Kızıldere son değil, mücadele sürüyor” sloganları atıldı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (THKP-C) lideri Mahir Çayan ve arkadaşları, Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu (THKO) önderleri Deniz Gezmiş Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idamını engelleyebilmek için 26 Mart 1972’de Ünye’de NATO’ya ait radar istasyonunda çalışan iki İngiliz ve bir Kanadalı teknisyeni kaçırdı.

Kaçırılanların daha sonra Sinan Kazım Özüdoğru, Sabahattin Kurt, Saffet Alp ve Ömer Ayna'nın bulunduğu Kızıldere köyüne götürülmesine karar verildi.

Ancak köyde saklanılan evin ihbar edilmesi sonucu operasyon kararı alındı. 30 Mart 1972 tarihinde yapılan operasyonda, askerle girdiği çatışmada Mahir Çayan, Cihan Alptekin, Ömer Ayna, Saffet Alp, Sinan Kazım Özüdoğru, Hüdai Arıkan, Ahmet Atasoy, Ertan Saruhan, Sabahattin Kurt ve Nihat Yılmaz öldürüldü.


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