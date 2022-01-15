Mahir Ünal'dan 'açım' diyen yurttaşa: "Bu ses hakikatin ve milletin sesi değil"

15 Ocak 2022 Cumartesi, 15:25

Partisinin Adıyaman Genişletilmiş Danışma Kurulu toplantısına katılmak üzere kente giden AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, burada partisinin hizmetlerini anlattı.

Ünal, 22 Temmuz 2015'te Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesi'nde polis memurları Okan Acar ve Feyyaz Yumuşak'ın evlerinde şehit edilmesini anlatırken salondaki bir yurttaş “Sayın Bakanım, Sayın Bakanım” diyip birkaç kez araya girerek konuşmak istedi.

Bu girişimi iki kez geçiştiren Ünal, “Sözlerimi bitireyim müsaadenle. Konuşma yapıyorum. Şuanda konuşmamın sonundayım” dedi.

Ancak Ali Avcı isimli yurttaş Ünal'a, “Efendim, meselemiz işsizlik. Vallahi açım ben” diye bağırdı. Ünal'ı cevap vermediği yurttaş, daha sonra salondan çıkarıldı.

Ortaya çıkan görüntüyü CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere "Ülkemizde milyonların yaşadığı işsizliği ve yoksulluğu dile getiren, bu haykırışıyla milyonların sesi olan hemşehrime kulak verin Sayın Mahir Ünal" diyerek paylaştı.

Ünal da Tutdere'nin paylaşımı ve olayın gündem haline gelmesi üzerine konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Ünal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Avcı'nın tepkisini "Bu ses hakikatin ve milletin sesi değil" diyerek hedef aldı.

Sözlerinin devamında Avcı için "Çiftliği olan, bir kısmını devletin hibe desteği ile aldığı 100 koyunu varmış. Adıyaman Belediyesi'nden de maddi destek almış bir vatandaşımız. Toplantı sonrası kendisini dinledim. Bu bilgileri o verdi" diyen Ünal, "Hakikat kazanacak, siz kaybedeceksiniz" ifadelerini kullandı.