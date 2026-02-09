Mahkeme gerekçeli kararını açıkladı: 'Saraçhane’de atılan sloganlar eleştiri ve ifade özgürlüğü kapsamında'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun 100'üncü gününde Saraçhane'de düzenlenen mitingde gözaltına alınan 13'ü tutuklu 35 genç, 24 Ekim 2025’te hakim karşısına çıktı ve tamamı tahliye edildi.

Ancak 1 Temmuz’da Saraçhane’de düzenlenen eylemler kapsamında “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla da tutuklu yargılanan 7 genç tutuklu kalmaya devam etti.

İddianamede, “Zıpla zıpla zıplamayan Tayyipçi”, “Diplomasız Erdoğan” sloganları da suça gerekçe olarak gösterilerek yaklaşık 2.5 ay tutuklu kalan gençler, 12 Eylül 2025’te tahliye edildi, 23 Ocak’ta ise beraat kararı verildi.

İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi gerekçeli kararını açıkladı. Mahkeme, sanıklar hakkında suçun yasal unsurlarının oluşmadığı sonucuna vardı.

Gerekçeli kararda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’nce düzenlenen tutanakların somut delillerle desteklenmediği, görüntü incelemeleri ve bilirkişi raporlarının ise sanıkların slogan attığını kesin biçimde ortaya koymadığı vurgulandı. Mahkeme, özellikle “Zıpla zıplamayan tayyipçi” ifadesinin eleştiri ve ifade özgürlüğü kapsamında kaldığını, bu söylemin ulusal ve evrensel hukukta suç teşkil etmediğini kayda geçirdi.

“TUTANAK GERÇEĞE AYKIRI”

Kararda, eylem günü düzenlenen kolluk tutanaklarında yer alan anlatımların gerçeğe uygun olmadığına dikkat çekildi. Dosyada, sanıkların “Diplomasız Erdoğan” şeklindeki sloganı attıklarına dair somut ve maddi delil bulunmadığı, görüntülerde sanıkların en fazla kalabalıkla birlikte zıplayarak eşlik ettiklerinin görüldüğü; ağız hareketlerinin seçilemediği veya sloganın bizzat sanıklarca söylendiğinin tespit edilemediği belirtildi.

“ANONSLAR HUKUKA AYKIRI”

Mahkeme, Emniyet tarafından eylem sırasında yapılan “attığınız slogan kanuna aykırıdır” yönündeki anonsların da gerçeğe ve hukuka aykırı olduğunu değerlendirdi. Kararda, siyasetçilere yönelik eleştirilerin sınırlarının, özel kişilere kıyasla daha geniş olduğu; ifade özgürlüğünün şoke edici veya rahatsız edici sözleri de kapsadığı vurgulandı.

“TUTUKLAMALAR GEREKÇESİZDİ”

Dosya avukatlarından Atahan Öztürk, gerekçeli kararı Cumhuriyet’e şu sözlerle değerlendirdi:

“Gözaltı işlemlerinin yapıldığı an itibarıyla belirttiğimiz üzere yapılan işlemlerin hukuka aykırı olduğu karar ile de görülmektedir. Gençlerin üzerinde oluşturulmak istenen baskının siyasi amaç taşıması, bu amaçla da hukuki yollarla dosyaların oluşturulması karşısında aynı şekilde itirazlarımızı sürdürmekteyiz. Beraat kararı verilen genç arkadaşlarımız maalesef belli bir süre tutuklu kalmış olup ‘tutuklama kararlarının’ gerekçesiz, hukuka aykırı şekilde verildiği ve telafisi imkânsız hallere sebep olduğu görülmektedir. Her zaman hukuk tarafında olup başka amaçlarla oluşturulan dosyalarda savunmalara devam edeceğiz.”