Mahkemeden YÖK’e kötü haber: AKP’li rektör Nükhet Hotar bu kez soruşturulacak

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 03:00

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 04:34

Doç. Dr. Aksel Çelik, Hotar ve bazı öğretim üyelerinin, kendisine yönelik mobbing, suç uydurma ve iftira eylemlerini organize ve sistematik şekilde gerçekleştirdiği, görevlerini kötüye kullandıkları gerekçeleriyle soruşturma açılması ve soruşturmanın selameti açısından görevlerinden el çektirilmeleri istemiyle YÖK’e başvurdu.

YÖK, yapılacak işlem olmadığını savunurken, Hotar dışındaki isimler hakkındaki şikayetin ise üniversite rektörlüğüne başvurulması gerektiğini bildirdi. Söz konusu karar, Çelik tarafından mahkemeye taşındı. Ankara 4. İdare Mahkemesi, YÖK’ün kararını hukuka uyarlık olmadığı gerekçesiyle kaldırdı.

ÖRNEK KARAR

Çelik’in YÖK’e yaptığı şikayete ve içeriğine atıf yapılan kararda, “Rektör hakkındaki şikayetlerin kurul tarafından incelenmesi gerekirken, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar hakkındaki şikayet üzerine davalı idarece herhangi bir inceleme yapılmaksızın davacının talebinin reddedilmesinde, bu yönüyle hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır” denildi.

Hotar dışındaki isimlere de işaret edilen kararda, “şikayete konu suçlamaların ast ile üst tarafından birlikte işlendiğinin iddia edildiği, bu nedenle suçlamaların bütünlük arz ettiği, dolayısıyla Hotar hakkında yapılması gereken soruşturmaya diğer isimlerin de eklenmesi gerektiği” kaydedildi.