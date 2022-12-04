Yurt için bağışlanan araziyi satan rektör Nükhet Hotar eleştirenleri ihanetle suçladı!

04 Aralık 2022 Pazar, 18:49

Eski AKP Milletvekili ve DEÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar, kız yurdu yapılması şartıyla bağışlanan İnciraltı'ndaki 3 dönümlük arazinin satılmasına ilişkin eleştirilere yanıt verdi.

Bağışçının isteğinin yok sayıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını savunan Hotar, bağış sözleşmesinin arazinin satışına izin verdiğini, elde edilecek gelirle yurt yapılacağını iddia etti.

(Fatma Seniha Nükhet Hotar)

"YENİ Mİ FARK ETMİŞLER"

Hotar, söz konusu arazinin 3. derece sit alanında kaldığını, imara açık olmadığını ve bina yapma imkanı olmadığını ileri sürerek şunları kaydetti:

"Daha önce 06.09.2019 ve 05.01.2020 tarihlerinde bahsi geçen gayrimenkulün satışı için aynı usulle ihale edildi, ancak istekli çıkmamıştı. Şimdi, bu satışa ilk kez çıkılmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Yeni mi fark etmişler. Sözleşme son derece açık ve kamuoyu ile de paylaştık. Bu arazinin satışından elde edilecek gelir, yalnızca kız öğrenci yurdu yapımı için kullanılabilir."

İzmir için hizmet üretmek yerine, kasıtlı dezenformasyon üzerinden yapılacak hizmetin önüne geçmeye çalışmak, ilk başta bu şehre ihanettir. Bu konuda bazı isimlerin ve medya organlarının bilgi kirliliği yaratarak kentimizin marka haline gelen araştırma üniversitesini hedef almasını üzüntü ile karşılıyoruz. İzmir ve öğrencilerimiz için imkanları iyileştirmeye çalıştığımız noktada karşılaştığımız tüm çarpıtmalara rağmen, ülkemizi emanet edeceğimiz, Dokuz Eylül Üniversitesi ismini gururla temsil edecek gençlerimizin eğitim-öğretim hayatlarında yanında olmayı, onlar için üretmeyi ve kentimizin menfaatlerini düşünmeyi sürdüreceğiz."