Mahmut Tanal’dan Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun mesajı

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e acil şifalar diledi.

Mahmut Tanal’dan Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun mesajı
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ANKA
Yayınlanma: 16.04.2025 - 09:26

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e acil şifalar diledi.

Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun. Yüce Allah’tan acil şifalar diliyorum. Sağlık, hepimiz için en kıymetli nimettir. Dualarımız ve iyi dileklerimiz kendisiyle" dedi.


Etiketler: #Sırrı Süreyya Önder #Mahmut Tanal

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