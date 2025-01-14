Mahruki: ‘Ülkem için kaygılıyım’

Yayınlanma: 14.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 14.01.2025 - 04:00

Eski AKUT Başkanı, AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki’nin YSK Başkanı Ahmet Yener’in elektronik oylama açıklamasını eleştiren iki ayrı paylaşımı gerekçe gösterilerek “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” iddiasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görüldü. Duruşmada CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Atatürkçü Düşünce Derneği üyelerinin hazır bulunduğu duruşmada yurttaşlar da Mahruki’ye destek olmak için salon önünde toplandı.

‘UZMANLAR KONUŞSUN’

Savunmasında suçlamaları bir kez daha reddeden Mahruki, “Ben aksine halkı sakinleştiren pozisyonda olan birisiyim” derken Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun helikopter kazası sonrası TBMM’de kurulan araştırma komisyonuna da davet edildiğini anımsattı. İç savaş riskinin milyonda bir ihtimal olsa bile dikkate alınması gerektiğini belirten Mahruki, “Suriye’de yaşananlar ortada. Suriye karıştı diye sığınmacılar ülkemize gelmedi. Sığınmacıların ülkemize gelmesi için Suriye karıştırıldı. Milli Güvenlik Akademisi’nde eğitim almış birisi olarak bu konuyu gerekirse uzmanların mahkemede anlatmasını istedi.

Öte yandan dava savcısı mütalaasında “paylaşımlardaki ifadelerin resmi olarak tereddüte mahal vermeyecek biçimde kanıtlanmaksızın halk arasında endişe, korku ve panik yaratma saikiyle hareket ettiği” ve Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçunu işlediği” ifadelerini kullanarak Mahruki’nin cezalandırılmasını istedi. Üçüncü duruşma 21 Şubat Cuma günü saat 13.30’da görülecek. Duruşma sonrası gazetemize konuşan Nasuh Mahruki, “Beraat beklerken böyle bir mütalaa ile karşılaşmayı beklemiyorduk. Suriye’de yaşananlar bizi doğruluyor. Vatanını uğruna ölecek kadar seven biri olarak herkesin bu konuda endişeli ve kaygılı olması gerekiyor. Ben de ülkem için duyduğum kaygıyı dile getirdim” ifadelerini kullandı.