Mahza Amini'nin ölüm yıl dönümü: Kadınlardan Kadıköy'de anma eylemi
İran'da Mahza Amini'nin yönetime bağlı güçler tarafından gözaltında öldürülmesinin birinci yılında Kadıköy’de bulunan Beşiktaş İskelesi önünde eylem düzenlendi.
İran’da ahlak polisi tarafından başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Jîna Amini, bugün ölümyıldönümünde birçok şehirde yapılan eylemlerle anıldı.
İstanbul’da da Kadıköy Beşiktaş İskelesi önünde dün bir araya gelen kadınlar “Mahsa Jîna Amini için her yerde özgürlüğü örüyoruz” başlıklı basın açıklaması düzenledi. Açıklamanın yapılacağı alana Türk kadınlar alınırken yabancı uyruklu ve İranlı kadınlar alınmadı.
Bu duruma karşı direncin ardından polis, alanı tüm kadınların girişine açtı.
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