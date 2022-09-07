MAK Araştırma Başkanı Kulat: Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı 6’lı masadan çıkacak; masadaki diğer isimler kabinede yer alacak

07 Eylül 2022 Çarşamba, 00:44

MAK Araştırma Şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat, katıldığı yayında muhalefetin cumhurbaşkanı adayı konusunda öngörüde bulundu. Kulat, “Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı 6’lı masadan çıkacak. Masadaki diğer isimler de önümüzdeki yıl kabinede yer alacak” dedi.

Kulat, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası programında son anket sonuçlarını aktardı. Millet İttifakı’nın Cumhur İttifakı’nın önünde olduğunu belirten Kulat, muhalefet partilerinin henüz adayını açıklamayacağını söyleyerek, Cumhur ittifakı'nın yüzde 40, Millet İttifakı'nın oy oranının iste yüzde 45 olduğunu aktardı.

Mehmet Ali Kulat’ın katıldığı yayında yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

"MASANIN, TEK İSİM ÜZERİNDE YOĞUNLAŞACAKLARI KANAATİNDEYİM"

Bugüne kadar 6’lı masanın bileşenleriyle görüştüm ve izlenimim cumhurbaşkanı adayının o masadan çıkacağı yönünde. Masanın, tek isim üzerinde yoğunlaşacakları kanaatindeyim. 6’lı masadaki 6 kişi de önümüzdeki kabinede göreceğiz. Karşımıza ya cumhurbaşkanı yardımcısı ya da bakan olarak çıkacaklar. 14 Mayıs 2023 cumhurbaşkanlığı seçim takvimine muhalefetin itiraz edeceğini düşünüyorum. İktidarın TBMM’deki milletvekilleri sayısı erken seçim için yeterli olmuyor bunun için muhalefetin desteğine ihtiyaçları var. 14 Mayıs bir erken seçim sayılmaz. Bu konuda cumhurbaşkanı karar alabilir ama o zaman da aday olamaz. Seçimin halen Haziran ayında olacağını ihtimalini yüksek görüyorum.

"CUMHUR İTTİFAKI YÜZDE 40, MİLLET İTTİFAKI YÜZDE 45"

AK Parti son 8 ay içerisinde yaptığımız araştırmalarda hep yüzde 30’un altında çıkıyordu, bu ay yüzde 30 rakamını gördü ama çok ciddi bir yükselişten bahsetmiyoruz. Bir önceki aya bakarsak AK Parti 0.6 puanlık bir artış göstermiş oldu. MHP yüzde 7.5 bandında ve oy oranında biraz artış gözüküyor. MHP’nin oy oranı yüzde 7’ye kadar inmişti AK Parti’ye kızgın seçmen anket çalışmalarında AK Parti’ye oy vereceğini söylemiş olabilir. AK Parti ve MHP’nin oy oranlarını topladığımızda yüzde 37.5 gibi bir oran çıkıyor. CHP yüzde 25 bandında bir oy ortalamasına sahip bu ayki araştırmamızda yüzde 26 çıktı. İyi Parti yüzde 17 oy oranına sahip. HDP stabil bir oy oranında gözüküyor yaklaşık olarak yüzde 8 bandında. ama HDP’nin en az yüzde 2’lik bir oranının AK Parti içerisinde kamufle olduğu kanaatindeyim. Takribi yüzde 10’un üzerinde oy oranına sahip olduğunu söyleyebiliriz.





Kendilerinin HDP’li olduğunu söylemeyen ve AK Partili olduğunu söyleyen seçmenlere çapraz sorular sorduğumuzda HDP’li olduğunu anladığımız bir seçmen kitlesi mevcut. Cumhur İttifakı yüzde 40 bandında, Millet İttifakı da yüzde 45 civarında. Geriye kalan yüzde 15’lik kesimde dışarıda kalan partilerin oyları. 50+1 için beraber hareket etme kabiliyeti en yüksek parti olan HDP’ye her iki blokunda ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz.

"MUHALEFET HENÜZ ADAY AÇIKLAMA NOKTASINDA DEĞİL"

Cumhurbaşkanı Erdoğan çok erken bir aday açıklaması gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı tabanını buna zorlamak istedi ama Millet İttifakı şu an bir strateji uyguluyor. 2022 yılı içerisinde aday açıklamasını çok beklemiyorum eğer erken bir seçim kararı açıklanmaz ise. Son iki gün içerisinde hem Akşener hem de Kılıçdaroğlu ile görüştüm ve her ikisinin de şu an için bir aday açıklama konusunda daha oraya gelmediklerini ifade edebilirim. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendini aday olarak açıkladı diye muhalefetin de açıklaması gerekir ifadesi doğru bir ifade değildir. Seçimi kaybeden insanların o tarihte mazeret üretmesidir. Seçimi kazanmak için doğru zamanlama önemlidir.

SEDAT PEKER’İN İDDİALARI