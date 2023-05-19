Makedonya'da muhalif paylaşımlar yapan Türk kitapçıya saldırı! 'Burası Üsküp kimse Erdoğan'a laf edemez'

Yayınlanma: 19.05.2023 - 12:18

Güncelleme: 19.05.2023 - 13:37

Makedonya-Üsküp'te bulunan ilk ve tek Türk kitapçısı, kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından saldırıya uğradı. Saldırı gerçekleştirildiği sırada içeride kimse olmamasının yanında Sahafhane oldukça fazla maddi hasar aldı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Üsküp Sahafhane sahibi ve Üsküp 1911 Futbol Klübü Başkanı Şahin Amit, olaya dair Cumhuriyet'e açıklamalarda bulundu.

"TEHDİT MESAJLARI ALIYORDUM"

Daha önce sosyal medya hesabından Makedonya'da yaşayan bazı Türkleri "Dini siyasete alet etmeleri" sebebiyle eleştirdiğini ifade eden Şahin Amit olay gününü şu sözlerle anlattı:

"Saldırıdan birkaç gün evvel Üsküp'te ikamet eden ve Makedon vatandaşı bir Türk olduğunu bildiğim bir şahıs tarafından yaptığım siyasi bir paylaşım üzerine tehdit mesajları aldım. Daha sonra kullandığı üsluptan dolayı tehditlerini ciddiye almadım ama yasal haklarımı saklı tutabilmek için de yapmış oldukları tehdidi polis birimine bildirip tutanak haline getirdim. Daha sonra dükkânıma gittiğimde durumla karşılaştım içeriye tam olarak bakmadan polise haber verdim polisle birlikte içeriye girince ben de fotoğraflarda görmüş olduğunuz durumla karşılaştım. Kaç kişi olduklarını ve yapan kişilerin kesin o şahıslar olup olmadıklarını bilmiyorum. Belki de azmettiricileri onlardır."

"BURASI ÜSKÜP ERDOĞAN'A LAF ETTİRMEYİZ"

Olayın ardından üzüldüğünü belirten Amit, "Demokrasi böyle bir şey değil" dedi ve şöyle devam etti:

"Seçim gecesi yaptığım muhalif paylaşımlardan sonra 'Burası Üsküp burada kimse AKP'ye bir şey söyleyemez' şeklinde mesajlar aldım. Atatürk'e hakaret içeren mesajlar aldım. Siyasetin bu kadar ayrıştırıcı olmaması gerektiği yönündeyim. Elbette bu saldırıyı yapan iktidar yanlılarının bunu anlayabilecek kapasitede olduklarını düşünmüyorum. Lakin elimizden gelen bir şey yok."