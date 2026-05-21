Malatya'daki 5.6'lık deprem sonrası Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan kritik çağrı: 'Gerilmeler incelenmeli'

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dün saat 09.00'da gerçekleşen depremin derinliği 7.03 km olarak kaydedildi.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Malatya'daki bu deprem Kahramanmaraş ve Diyarbakır başta olmak üzere çevredeki 5 ilde de hissedildi.

Malatya'da saat 10.21'de de 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD'ın paylaştığı verilere göre depremin derinliği 12.1 km olarak ölçüldü.

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI'NDAN KRİTİK ÇAĞRI

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin yazılı açıklama yaptı.

2023 yılında Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Ekinözü ilçelerinde meydana gelen depremler sonrasında bölgenin deprem potansiyellerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"DOĞU ANADOLU FAY ZONU'NUN KUZEY KOLU İZLENMELİ"

"20 Mayıs 2026 Malatya Depremi; 24 Ocak 2020 Sivrice (Elazığ) Depremi ile başlayan ve 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleriyle devam eden yoğun sismik etkinliğin, Doğu Anadolu Fay Zonu ve kinematik olarak ilişkili çevre fay sistemleri üzerinde gerilme alanı değişimlerinin devam ettiğini göstermekte. Bu durum, bölgedeki bazı aktif fayların deprem potansiyelleri açısından dikkatle takip edilmesi ve değerlendirilmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koymuştur.

Her ne kadar Doğu Anadolu Fay Zonu’nun Hazar Gölü ile Hatay arasında kalan bölümünde yüzey kırığı meydana getiren depremler nedeniyle stres azalmış olsa da, bu depremler sırasında komşu fay sistemlerinde meydana gelen gerilme değişimleri bölgedeki sismotektonik duyarlılığı artırmış olduğu görülmekte. Ölü Deniz Fay Zonu’nun Türkiye sınırları içerisindeki segmentleri ile Doğu Anadolu Fay Zonu’nun kuzey kolu üzerinde yer alan 'Savrun, Çokak, Yoğunoluk, Toprakkale, Böcekli, Yumurtalık ve Karataş Fayları ile Malatya Fayı, Kale Fayı ve Güneydoğu Anadolu Bindirme Zonu’nun Çüngüş, Gerger, Sincik ve Narince Segmentleri' bölgesel gerilme alanı değişimleri açısından izlenmesi gereken önemli aktif yapılar arasında değerlendirilmekte."

"AKTİF FAY SİSTEMLERİNİN BİLİMSEL YÖNTEMLERLE İZLENMELİ"

"Deprem gerçeğiyle yaşayan ülkemizde; aktif fay sistemlerinin bilimsel yöntemlerle izlenmesi, yerbilimsel verilerin kamu yararı doğrultusunda değerlendirilmesi ve afet risk azaltma politikaları çerçevesinde, jeoloji bilim ve mühendisliğinin bugün ulaştığı bilgi ve teknolojilerde kullanılarak yürütülmesi yaşamsal önem taşımaktadır.

Özellikle henüz hasar yapıcı deprem üretmemiş veya kırılmamış fay segmentlerine ilişkin çalışmaların; temel jeoloji, jeoteknik ve mikrobölgeleme, çalışmaları temelinde ele alınarak analizler ve değerlendirmelerin yapılması afetlere dirençli yerleşim politikalarının geliştirilmesi açısından kritik öneme sahiptir."

"AFET RİSK AZALTMA KANUNU ÇIKARILMALI"

"Bu kapsamda; TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası olarak daha önce de bir çok basın açıklamamızda ifade ettiğimiz üzere, öncelikle Malatya, Elazığ, Adıyaman, Kahramanmaraş gibi illerimiz başta olmak üzere tüm Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin öncelikle temel jeoloji haritalarının bir an önce güncellenmesi, çalışmaları tamamlanan Türkiye Diri Fay Haritası'ndaki çalışmalarının bir an önce kamuoyu ile paylaşılması, açıklanacak yeni Türkiye Diri Fay Haritası baz alınarak Türkiye Deprem Tehlike Haritası ile Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinin yenilenmesine ihtiyaç bulunmaktadır.

Ayrıca ülkemizin sahip olduğu afet risklerinin azaltılması için de TBMM bir an önce 'Afet Risk Azaltma Kanunu' çıkararak, ülkedeki afet risklerinin azaltılmasını sağlayacak politika ve uygulamaları bir an önce yaşama geçirilmesi sağlanmalıdır."